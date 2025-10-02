Andalucía fomentará la natalidad con rebajas fiscales para todos los nacimientos

La situación de la natalidad en Andalucía es preocupante. Como ocurre en el resto de España en los últimos años cada vez nacen menos niños. De hecho el saldo vegetativo es negativo en la comunidad. O lo que es lo mismo se mueren ... más personas que nacen en siete de las ocho provincias.

Es un tema que también preocupa y mucho en la Junta de Andalucía. El propio Juanma Moreno lo dijo en el inicio del curso el pasado mes de septiembre. «La natalidad no va a frenar», advirtió el día que empezaron las clases en las guarderías. Por eso las últimas medidas del paquete de rebajas fiscales de la Junta de Andalucía van en esa línea. Intentar parar la sangría de niños.

Y por ahí han ido los tiros del último anuncio de deducciones fiscales que hizo público ayer el presidente, Juanma Moreno. Habrá ayudas para todos los niños que nazcan. Y será una ayuda universal. Es decir sin límIte de renta.

El anuncio lo hizo el presidente Juanma Moreno tras la reunión del consejo de gobierno que ayer tuvo lugar en las Reales Atarazanas. Se trata de una nueva medida que supone que los contribuyentes tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas una deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, en el periodo impositivo en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el acogimiento.

Eso supone llegar a todos los recién nacidos y también a los de acogida. A todos los que han nacido a partir del 1 de enero de 2025 y se aplicará en la declaración de la renta de 2026.

El importe de la deducción subirá hasta los 400 euros si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación. En el caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples, la cuantía correspondiente de la deducción se incrementará en 200 euros por cada hijo o, en su caso, por cada menor.

2,6 millones de impacto

Esta deducción será para todos los andaluces, independientemente de su nivel de renta. Esto supone ampliar las medidas que existían hasta ahora ya que había rebajas fiscales para los nacimientos de hijos para rentas de hasta 25.000 euros en declaración individual y 30.000 en declaración conjunta.

Será una medida que tendrá un impacto económico de 2,6 millones de euros en los presupuestos del próximo año 2026.

La nueva medida afectará a 13.000 familias, el número aproximado de niños que nacen al año en la comunidad. En cuanto al impacto económico de esta nueva reducción fiscal, desde la Junta consideran que podrían ser 2,6 millones de euros.

¿Qué se busca con estas medidas? Está claro que se trata de animar la natalidad. De hecho, el presidente lleva ya tiempo alertando de que el descenso de la natalidad es un problema. Hay que tener en cuenta que la natalidad ha ido descendiendo en Andalucía prácticamente cada año desde hace más de una década de forma continuada.

En el año 2024, las defunciones superaron a los nacimientos en 2.806 personas en el cuarto trimestre de ese año. La tasa de natalidad bruta fue de 7,37 nacidos por mil habitantes en 2022, ligeramente superior a la media nacional, y la tasa de fecundidad se situó en 1,3 hijos por mujer.

Además los últimos datos del Instituto de Estadística de Andalucía revelan que la edad media de las madres fue de 32,7 años pero cada vez hay más mujeres que afrontan la maternidad con una edad elevada. En el 33,1% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 28 por ciento.

La administración autonómica ha puesto en marcha en los últimos tiempos un plan, denominado Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030, una iniciativa para combatir la despoblación, el envejecimiento y los desequilibrios territoriales que afectan a la comunidad. En ese plan hay datos que revelan que la situación es más grave de lo que parece. Por ejemplo, que en Andalucía hay actualmente más de 90 municipios en riesgo de despoblación o que cada vez hay más personas mayores. En la comunidad hay más de 80.000 personas de más de 90 años.

La séptima

Se trata de la última de las deducciones anunciadas por el presidente dentro de lo que denominan la séptima reforma fiscal. Es un paquete de un presupuesto aproximado de 61,3 millones de euros. Esa es la suma de las deducciones anunciadas en los últimos días por los gastos que genera tener una mascota, para el gimnasio, para el alquiler de viviendas y por los productos para celíacos. Se estima que el coste de los gimnasios será de unos 36 millones, las mascotas 11 millones, los alquileres de viviendas 8, los celiacos 3,7 millones y ahora las deducciones por nacimiento 3,7 millones.