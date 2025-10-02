Suscríbete a
Andalucía fomentará la natalidad con rebajas fiscales para todos los nacimientos

El presidente anuncia deducciones en el IRPF de 200 euros por niño sin límite de renta. La medida tendrá un impacto de 3,6 millones de euros

La caída de la natalidad preocupa a la Junta de Andalucía después de que este inicio de curso se empezara con 100.000 niños menos en los colegios

Andalucía hará rebajas fiscales de 200 euros por cada hijo

Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

La situación de la natalidad en Andalucía es preocupante. Como ocurre en el resto de España en los últimos años cada vez nacen menos niños. De hecho el saldo vegetativo es negativo en la comunidad. O lo que es lo mismo se mueren ... más personas que nacen en siete de las ocho provincias.

