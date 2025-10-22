Suscríbete a
Amama vuelve a dar largas al consejero de Sanidad «por cuarta o quinta vez»

Antonio Sanz reclama una reunión con la Asociación de mujeres con cáncer de mama, una cita importante «si queremos trabajar por salvar vidas, por ayudar a las mujeres en este proceso»

Su presidenta Ángela Claverol critica que sólo busque la foto y sólo le atenderá «cuando haya solucionado el problema»

El Gobierno de Pedro Sánchez explota el bulo del borrado de mamografías en Andalucía en su campaña contra Juanma Moreno

La presidenta de Amama registra en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía por «irregularidades» en el cribado del cáncer de mama
La presidenta de Amama registra en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía por «irregularidades» en el cribado del cáncer de mama e. p.
J. M. Aguilera

La Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) fue la que destapó la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía. El colectivo tuvo conocimiento de primera mano de varias afectadas a las que llamaron más de un año después de su ... primera prueba para citarlas de cara a una mamografía que confirmara o descartara el tumor después de obtener resultados no concluyentes.

