Amama vuelve a dar largas al consejero de Sanidad «por cuarta o quinta vez»

La Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) fue la que destapó la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía. El colectivo tuvo conocimiento de primera mano de varias afectadas a las que llamaron más de un año después de su ... primera prueba para citarlas de cara a una mamografía que confirmara o descartara el tumor después de obtener resultados no concluyentes.

El testimonio de estas mujeres demostró el error flagrante en el protocolo que al menos ha contado con 2.000 damnificadas y ha supuesto la dimisión de la consejera de Sanidad y la salida de dos directivos del hospital Virgen del Rocío, además de la implantación de un plan de choque para solventar este problema antes de final de noviembre.

El nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, ha pedido una cita con Amama para analizar todas las situaciones «una por una» y escuchar su voz con el fin de mejorar el sistema de cribado. No obstante, la asociación ha vuelto a rechazar la petición de Sanz «por cuarta o quinta vez».

El político popular lamenta que Amama rechace esta nueva convocatoria. «Si queremos trabajar por salvar vidas, por ayudar a las mujeres en este proceso», entiende que deben ir de la mano. «Acabo de recibir la carta en la que me deniega de nuevo la posibilidad de reunirse con los responsables que tenemos que tomar decisiones», un rechazo que no acaba de comprender.

Cita fallida con Amama

«Y luego van a los tribunales sin pruebas» para denunciar la desaparición de sus historiales médicos en la aplicación ClicSalud+. «Me hubiera encantado ver los casos uno por uno. Y enseñarle el sistema informático donde están las copias de seguridad. Hubiéramos evitado, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es indecente». Sanz se ha referido a las palabras del líder socialista en el Congreso de los Diputados.

En apenas una semana al frente de manera definitiva (estuvo unos días de forma provisional), Antonio Sanz ha emprendido una ronda de contactos que ha incluido al Sindicato Médico Andaluz, al Satse y a UGT, al margen de los jefes de servicio de los diferentes centros hospitalarios. En los próximos días se cita con el Colegio de Enfermería, el de farmacéuticos y la sociedad de oncología médica. También ha conversado personalmente con la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (AMMA) de Jerez y la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA), donde ha pedido disculpas y tomado nota de sus reclamaciones.

Por ello, insiste en esa reunión con Amama, que lamenta que haya generado «alarma» con ese escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide que se investigue la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías), lo que es una «falsedad». Sanz, que en varias ocasiones ha querido precisar que se dirige a Amama «desde el cariño», manifestó que no se puede confundir una «caída informática», que incluso la gran empresa Amazon tuvo el día anterior, con una «desaparición de pruebas» como denunciaba la citada asociación. Una «caída informática» que, según el consejero, «afectaba a las mamografías, pero también a la radiografía del pie».

«Las historias clínicas deben conservarse de forma permanente, salvo partes que no sean esenciales, es decir, hojas de tratamiento u observaciones de procesos ya cerrados, que tienen que eliminarse en un plazo legal de cinco a quince años», señalaba Sanz, quien ha insistido en mostrar su preocupación por que se haya hablado de «desaparición» de informes clínicos, como en la denuncia de Amama, sin aportar «pruebas».

Amama exige soluciones

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, volvía a rechazar a Antonio Sanz mientras atendía al programa 'Al rojo vivo' de La Sexta. «¿Qué pretende? ¿Que vayamos otra vez a que se rían de nosotras? ¿Que sigamos exponiendo a las mujeres el dolor que tienen? ¿Pero qué pretende, una fotito?«, apunta Claverol, que sólo se reunirá con el consejero «cuando haya arreglado este problema».

«¿Cómo me voy a sentar con alguien que no ha hecho nada todavía?», critica. «¿Cómo pueden vivir y acostarse por la noche con mujeres que han desarrollado cánceres avanzados y ya hay muertes constatadas. Hay un reloj que sigue diciendo 'tic tac', 'tic tac' y aún no has hecho ninguna prueba», añadía. «Esto es un despropósito bestial».