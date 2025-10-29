Suscríbete a
SALUD

El PSOE subvenciona cursos de Amama que imparte la hija de su presidenta

La trabajadora social da talleres en La Algaba y La Rinconada con convenios sobre el cáncer de mama que firma su madre con los alcaldes

Andalucía es la comunidad que más mujeres incluye en el cribado del cáncer de mama junto a Galicia, Murcia y Valencia

Rafael Aguilar

Sevilla

La coincidencia de intereses de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla y el PSOE, que están haciendo frente común contra la Junta de Andalucía a raíz de los errores en el cribado del programa de detección del cáncer en el pecho ... , viene de largo. Un vistazo a las redes sociales da buena cuenta de las relaciones estrechas que cultivan la entidad que ayuda a las enfermas oncológicas y el partido político que en Andalucía lidera la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, al tiempo que una búsqueda en los registros del Boletín Oficial de la Junta (BOJA) arroja montones de expedientes de ayudas económicas a la asociación durante la época en la que los socialistas estaban en el poder.

