Amama denuncia el sabotaje a su sede al llenar las cerraduras con pegamento en el Día del Cáncer de Mama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha anunciado mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales que su sede en el centro de la ciudad hispalense ha sido saboteada al llenar sus cerraduras con pegamento, justo ... la jornada en la que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

La entidad ha comunicado a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, consultado por Europa Press, que han sufrido «actos vandálicos» en su sede «durante un momento muy especial como es el día del cáncer».

En concreto, han indicado que «han llenado las cerraduras con loctite», impidiendo el acceso a las instalaciones de la sede, motivo por el que se paralizaron las actividades programadas en una fecha señalada como es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

También por su perfil de Instagram, la asociación ha convocado una concentración el próximo domingo, 26 de octubre, en el Palacio de San Telmo de Sevilla a las 12,00 horas ante la «continua privatización de los servicios sanitarios de Andalucía» que está «poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres».