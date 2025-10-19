Suscríbete a
Amama denuncia el sabotaje a su sede al llenar las cerraduras con pegamento en el Día del Cáncer de Mama

La asociación ha convocado una concentración el próximo domingo

Incidencia alta, mortalidad a la baja, el mapa del cáncer de mama en Andalucía

La presidenta de Amama, Ángela Claverol atiende a los medios francisco j.olmo (ep)

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha anunciado mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales que su sede en el centro de la ciudad hispalense ha sido saboteada al llenar sus cerraduras con pegamento, justo ... la jornada en la que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

