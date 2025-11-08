El alumnado inmigrante escolarizado en Andalucía ha subido más de un 63 por ciento en diez años

Andalucía se ha convertido en una comunidad receptora de población extranjera. Cada vez son más los que llegan y deciden asentarse en estas tierras, probablemente de una vida mejor que la que tienen en sus países de origen.

De hecho, en Andalucía tal ... y como dijo el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la presentación de su libro, se superan los 850.000 extranjeros que residen en la comunidad. Eso supone que son ya el diez por ciento de la población. Y en lo laboral también hay datos ya que cerca del 20% de los nuevos contratados en Andalucía son ya inmigrantes

Y una de las consecuencias de esa llegada se está notando también en los centros educativos que cada vez reciben mas alumnado extranjero. Según el último dato de las estadísticas que publica periódicamente la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional, el curso pasado 2024/2025 había en los centros educativo andaluces un total de 151.873 estudiantes extranjeros.

Eso significa, si se mira atrás en las mismas estadísticas que la población extranjera se ha multiplicado en los últimos años en Andalucía. Hace diez años, en el curso 2014/2015 eran 93.059 los extranjeros que estaban matriculados en los colegios e institutos de la comunidad autónoma.

Si ahora son más de 151.000 supone que son 58.000 más y que la población extranjera escolarizada en Andalucía ha crecido en más de un 63 por ciento en la última década. Además esas cifras ponen de manifiesto que la población extranjera supone ya casi el 9 por ciento de todos los escolares en Andalucía.

El origen

¿Cuáles son las provincias que concentran mayor número de escolares procedentes de otros países? Málaga con más de 45.000 y Almería superando los 40.000 son las que acogen mas población extranjera escolarizada. Le siguen por este orden Sevilla (18.123), Granada (16.965), Huelva (11.456), Córdoba (5.913) y Jaén (5.456).

Y en cuanto a la procedencia de los escolares que llegan a los colegios andaluces hay que destacar que destacan los de África con 56.764 seguidos de los que llegan de Europa (42.413), América (42.009) y en último lugar los que proceden de Asia (8.154).

En cuanto al nivel de formación en el que se encuentran, hay que destacar que la mayoría de ellos está cursando Infantil o Primaria. De hecho las estadísticas reflejan que más de 63.000 están escolarizados en estos ciclos mientras que en Secundaria son algo más de 28.000 y en Bachillerato ya son menos. Hay aproximadamente 5.500 alumnos extranjero en Bachillerato. En Formación Profesional (entre los niveles básico, medio y superior) hay algo más de 8.600 estudiantes.

En Andalucía se ofrece a los que llegan y no controlan bien el idioma las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística que incluyen programas educativos para estudiantes extranjeros que no dominan el español. Su objetivo es enseñar español como lengua vehicular para integrarlos en el centro escolar y facilitar su aprendizaje. Se imparten en centros públicos de primaria y secundaria durante el horario lectivo, con profesorado específico, y se complementan con un apoyo que puede realizarse tanto dentro como fuera del aula ordinaria.

Este curso, según la Junta, hay 208 profesores en esas aulas de adaptación en toda Andalucía. Concretamente son 72 en Almería, 16 en Cádiz, 11 en Córdoba, 25 en Granada, 20 en Huelva, 7 en Jaén, 48 en Málaga y 9 en Sevilla.

Estas cifras han provocado más de una polémica en Andalucía en los últimos tiempos ya que la inmigración es uno de los asuntos que centra el debate cuando se van acercando las elecciones. Porque, frente al discurso moderado del presidente de la Junta, partidario de una inmigración ordenada y que considera que los extranjeros son necesarios porque aportan población en una situación de caída en picado de la natalidad y también porque son mano de obra necesaria en algunos sectores productivos, está el extremismo de Vox que sigue insistiendo en su posición de criminalización.

De hecho los del grupo de Manuel Gavira han presentado numerosas iniciativas sobre lo que ello denominan la «islamización» de los colegios. Los datos que se extraen de las respuestas hablan de que en Andalucía se enseña la religión islámica en unos 200 centros y que, de ellos, aproximadamente 38 se ubican en la provincia de Almería como El Ejido, Roquetas de Mar, Cuevas del Almanzora, Níjar, Vícar, La Mojonera y Huércal-Overa.