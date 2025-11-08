Suscríbete a
El alumnado inmigrante escolarizado en Andalucía ha subido más de un 63 por ciento en diez años

El curso pasado había más de 151.000 extranjeros en los colegios andaluces. Málaga y Almería son las provincias que reciben mayor afluencia

El alumnado inmigrante escolarizado en Andalucía ha subido más de un 63 por ciento en diez años
Mercedes Benítez

Andalucía se ha convertido en una comunidad receptora de población extranjera. Cada vez son más los que llegan y deciden asentarse en estas tierras, probablemente de una vida mejor que la que tienen en sus países de origen.

De hecho, en Andalucía tal ... y como dijo el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la presentación de su libro, se superan los 850.000 extranjeros que residen en la comunidad. Eso supone que son ya el diez por ciento de la población. Y en lo laboral también hay datos ya que cerca del 20% de los nuevos contratados en Andalucía son ya inmigrantes

