La alta velocidad 'low cost' dispara el número de viajeros en el sur a pesar de los problemas

La otra cara de la moneda de la situación de los trenes de alta velocidad es que, independientemente de los problemas que se han producido en los últimos tiempos, los precios de los billetes se han reducido considerablemente a la par que han aumentado ... los viajeros.

De hecho la liberalización de las líneas en las que entró la privada acabando con el monopolio de Renfe ha influido de forma importante tanto en la bajada de los precios como en el aumento del número de viajeros que, desde que existen opciones más baratas se han disparado.

Así la temporada estival sigue consolidando al tren como uno de los medios de transporte preferidos por los viajeros españoles. Según datos de Trainline, plataforma de reservas de viajes de tren y autobús en Europa, Andalucía se posiciona como una de las regiones más demandadas, con Málaga y Sevilla a la cabeza en el número de reservas registradas, que ocupan las posiciones cuarta y quinta en el ranking nacional (por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.

Asimismo, los precios de los billetes de tren del Corredor Sur que parten desde Madrid a Málaga y Sevilla entre el 1 de julio y el 31 de agosto se han reducido en un 20% y un 13%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estos datos se complementan con los hechos públicos hace unos meses por a Comisión Nacional del Mercado de la Competencia según la cual en el primer trimestre de 2025, el corredor Madrid-Sevilla contabilizó 1,4 millones de viajeros (+23 % interanual) y el Madrid-Málaga 1,2 millones de viajeros (+14 % interanual), según los datos de la CNMC

Además, durante su primer trimestre en el corredor sur, Ouigo obtuvo un 9 % de los viajeros del Madrid-Málaga/Granada y un 11 % del Madrid-Sevilla.

Renfe Viajeros lideró en cuota de mercado con el 64 % de los viajeros en el corredor Madrid-Sevilla y el 70 % en Madrid-Málaga/Granada. Iryo logró una cuota del 24 % en el Madrid-Sevilla y del 21 % en el Madrid-Málaga/Granada.