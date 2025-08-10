Will Smith, reclamo internacional de la última noche del festival Dreambeach en Almería

La última noche de festival Dreambeach en Almería tenía como reclamo a la estrella internacional Will Smith. El granadino Anthony Z arrancó la programación del MainStage, seguido Nathy Peluso con la presentación de Club Grasa. Con un cuerpo de baile sobre el escenario Peluso junto a Badsista B2B Kebra ha reproducido el espíritu de un club sobre el escenario de este festival.

El turno para el rapero americano atrapó al público con un espectáculo de primer nivel, basado en el hip hop clásico, en el que no han faltado hits como 'MIB'. Además, se anunciaban sorpresas y así Will Smith subió al escenario a la cantante India Martínez, con la que mantiene una colaboración exclusiva, para interpretar 'First love', que fusiona el rap y el flamenco. Fatboy Slim ha brillado con un directo donde ha destacado el montaje audiovisual seguido del nuevo directo 'Ctrl Alt Delete' de Don Diablo,o el set de Dj Nano que despidió este espacio del festival que ha reprogramado sus horarios tras un retraso en el primer show.

Will Smith junto a India Martínez en Dreambeach en Almería ABC

'Dreams Tent' comenzó con sets como Alex Lennon o el B2B de Hector Couto y Rendher, o la fuerza en el escenario de Mason Collective. Chelina Manuhutu, una de las más aclamadas de la noche, alargó su set, debido a la cancelación de Seth Troxler de última hora, tomando el mando Marco Carola en solitario que ha hilado el sonido mas underground del festival con su característico sonido.

La programación del 'Open Air' también ha sufrido cambios con la cancelación a última hora de Hol!, los sets más frenéticos de la noche se han vivido en este escenario de la mano de Space Laces, Deekline & Wizard, Lady Max o Aida Blanco

El cartel de artistas de la décima edición de Dreambeach ha apostado por grandes nombres internacionales, pero también ha dado un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2025. Una celebración con tres días consecutivos en el nuevo espacio del festival en El Toyo, con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass). Con el patrocinio del INAEM, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.