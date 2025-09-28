Suscríbete a
SOCIEDAD

Treinta años iluminando el mar: se jubila el último farero de Almería

Mario Sanz dejará el oficio, pero seguirá preservando su legado con un museo de más de 3.000 piezas en la que ha sido su casa: el faro de Mesa Roldán

Mario Sanz junto a la linterna del faro de Mesa Roldán en Carboneras (Almería)
Mario Sanz junto a la linterna del faro de Mesa Roldán en Carboneras (Almería) ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

«A Madrid no vuelvo ni de broma», contesta rápidamente Mario Sanz ante la pregunta de qué hará ahora cuando se jubile. Después de 33 años ha estado al servicio de la linterna del faro de Mesa Roldán en Carboneras (Almería), pero no ha ... sido un farero más, sino que desde el principio se involucró en dar a conocer su trabajo y todo lo que rodea a miles de visitantes.

