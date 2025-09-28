Treinta años iluminando el mar: se jubila el último farero de Almería

«A Madrid no vuelvo ni de broma», contesta rápidamente Mario Sanz ante la pregunta de qué hará ahora cuando se jubile. Después de 33 años ha estado al servicio de la linterna del faro de Mesa Roldán en Carboneras (Almería), pero no ha ... sido un farero más, sino que desde el principio se involucró en dar a conocer su trabajo y todo lo que rodea a miles de visitantes.

Desde 1992, el promontorio donde se ubica el faro ha sido su hogar, su oficina y su taller. Un lugar emblemático en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar donde ha dedicado su vida a garantizar que la luz del faro guiara a los barcos que navegan por el Mediterráneo. Mario no solo se ha encargado del mantenimiento y de las tareas de vigilancia, sino que también comenzó a recopilar objetos históricos relacionados con el mundo de los faros y su historia.

Todo empezó como una afición, pero pronto se convirtió en una colección casi inédita de un oficio que hoy en día prácticamente ha desaparecido en España. El museo, que se encuentra en el mismo edificio del faro, alberga más de 3.000 objetos que van desde antiguos equipos de iluminación, maquetas o documentos históricos, hasta artículos tan curiosos como sellos, cómics o calcetines estampados con faros.

La apertura del museo a partir de 2008 permitió que muchas personas, incluyendo colegios y alumnos internacionales, pudieran acceder a este singular espacio. Mario siempre ha destacado la importancia de mantener viva la memoria de los faros, muchos de los objetos de su colección son auténticas piezas de historia. «Desde que llegué en 1992, supe que sería el último en entrar aquí y empecé a guardarlo todo», comenta Mario Sanz.

Este pequeño museo, que hasta ahora se podía visitar bajo cita previa a través de la Autoridad Portuaria de Almería, ha sido una importante fuente de cultura para los vecinos y para los turistas que se sienten atraídos por la historia marítima de la zona. Sin embargo, con la jubilación de Mario Sanz el próximo 27 de septiembre de 2025, surge una gran pregunta: ¿qué pasará con el museo? La noticia de su retirada no solo deja un vacío en el faro, sino también una incertidumbre sobre el futuro del legado que Mario ha construido a lo largo de los años.

La profesión de farero está en proceso de extinción. Con la automatización de los faros y la subcontratación de su mantenimiento a empresas externas, el oficio de farero ha ido desapareciendo. En Almería hace años que solo trabaja en el mismo faro Mario porque su compañero de Cabo de Gata lleva tiempo de baja y esperando la jubilación. En Andalucía hay otros dos fareros más, uno en Chipiona (Cádiz) y otro en Estepona (Málaga). «En toda España estaremos una docena en total. El día que nos jubilemos los que quedamos se acaba el cuerpo de fareros», dice Mario Sanz.

Una de las zonas expositivas con fotos y objetos relacionados con los faros ABC

Su deseo no es solo jubilarse, sino garantizar que su museo siga vivo. Para ello, ha promovido la creación de la asociación cultural 'Amigos del Faro de Mesa Roldán', que ya cuenta con más de 700 socios. Esta asociación tiene como objetivo preservar la colección, seguir mostrándola al púbico y que el faro siga abierto al público como espacio cultural.

La memoria histórica del faro de Mesa Roldán, preservada por Mario, también está reflejada en las fotografías que decoran las paredes del museo. Entre ellas, destacan las imágenes de los fareros de Almería y Granada desde 1863, así como las de las 26 mujeres que formaron parte del cuerpo de fareros desde 1969. Entre las fotos, también aparece la de Mercedes Martínez Marín, la única persona nacida en la isla de Alborán.

La despedida de Mario Sanz marca el fin de una era, pero el seguirá con su proyecto cultural. «Un día que leía el periódico, me llamó la atención un anuncio que decía 'un trabajo al lado del mar'. A la mañana siguiente me apunté a la academia», así comenzó su carrera como farero. Desde aquel momento, su vida y la de su familia dio un giro radical, y hoy, después de más de tres décadas, se despide con la esperanza de seguir dinamizando el faro de Mesa Roldán.