La juez del Caso Mascarillas de Almería pide retirarse por amistad con los investigados

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, ha solicitado su abstención en el procedimiento conocido como el Caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la adjudicación de material sanitario y su posible extensión a obras públicas de ... la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines. La jueza alega «amistad íntima» con algunos de los investigados.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que la magistrada ha presentado formalmente su petición de abstención ante la Audiencia Provincial de Almería, que será la encargada de determinar si concurre causa legal para su apartamiento. Hasta que la Audiencia se pronuncie, la jueza no podrá adoptar ninguna decisión en el procedimiento.

La jueza López se hizo cargo inicialmente de la causa tras su traslado a Almería desde Barcelona en 2022. No obstante, ha permanecido de baja durante un largo periodo por motivos médicos, habiendo previsto su reincorporación este martes, 25 de noviembre, por recomendación facultativa.

Desde distintos ámbitos también se apunta a una supuesta relación de parentesco lejana entre la magistrada y el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido la pasada semana junto al exvicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez; el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; su hijo; y un funcionario.

Pese a la solicitud de abstención, la instrucción del caso no queda paralizada, ya que desde el momento en que se plantea esta petición la causa pasa a estar bajo la responsabilidad del sustituto legal del juzgado, en este caso el juez de adscripción territorial (JAT), Eduardo Martínez Gamero. Fue este último magistrado quien acordó, mediante un auto de 66 páginas, los registros y detenciones llevados a cabo el martes 18 de noviembre por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las actuaciones se desarrollaron en diez inmuebles, entre domicilios particulares, oficinas públicas y sedes sociales de empresas presuntamente implicadas en los hechos investigados.

La Audiencia de Almería resolverá la solicitud de abstención en el menor plazo de tiempo posible, una vez se efectúe el reparto entre los magistrados del órgano. La Ley contempla los mecanismos de abstención y recusación como garantías de la imparcialidad judicial.

La abstención corresponde al propio juez cuando aprecia la existencia de alguna de las causas previstas legalmente, mientras que la recusación es instada por las partes. Entre las causas de abstención figuran, entre otras, el vínculo matrimonial, haber sido denunciado por alguna de las partes, tener interés directo en el procedimiento o mantener una relación de amistad íntima con alguno de los implicados, que es el motivo alegado en este caso por la jueza López.