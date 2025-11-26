Suscríbete a
TRIBUNALES

La juez del Caso Mascarillas de Almería pide retirarse por amistad con los investigados

Desde diferentes ámbitos se apunta a una relación de parentesco lejana entre la juez, que solicita abstenerse, y el ya expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García

La Audiencia Provincial de Almería tendrá que pronunciarse sobre la petición de la jueza
R. Pérez

Almería

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, ha solicitado su abstención en el procedimiento conocido como el Caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la adjudicación de material sanitario y su posible extensión a obras públicas de ... la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines. La jueza alega «amistad íntima» con algunos de los investigados.

