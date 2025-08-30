Suscríbete a
Tercer incendio del verano en la Sierra de los Filabres de Almería

La sierra ardió el pasado 21 agosto y antes el 20 de julio ya tuvo otro fuego importante

En esta ocasión los testimonios apuntan a que la causa es un tendido eléctrico

El fuego durante la primera noche
J. J. Madueño

Casi una veintena de medio aéreos y doscientos efectivos terrestres se emplearon contra el fuego en Lubrín este viernes. El tercer incendio del verano esta sierra se resistía a rendirse al cierre de esta edición, cuando fuentes de Infoca aseguraban que estaba «activo» y que ... así se preveía que llegara a la madrugada. El incendio forestal detectado sobre las 23.00 horas de este pasado jueves en el paraje de Las Cubillas de Lubrín (Almería), en la Sierra de Los Filabres, era empujado por el viento sobre una cama de pasto y arbustos secos. Antes de caer la noche, la zona norte estaba contenida y se centraba un especial esfuerzo en la zona sur. Se temía por un cambio de viento, que pudiera avivar áreas sin llama.

