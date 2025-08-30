Tercer incendio del verano en la Sierra de los Filabres de Almería

Casi una veintena de medio aéreos y doscientos efectivos terrestres se emplearon contra el fuego en Lubrín este viernes. El tercer incendio del verano esta sierra se resistía a rendirse al cierre de esta edición, cuando fuentes de Infoca aseguraban que estaba «activo» y que ... así se preveía que llegara a la madrugada. El incendio forestal detectado sobre las 23.00 horas de este pasado jueves en el paraje de Las Cubillas de Lubrín (Almería), en la Sierra de Los Filabres, era empujado por el viento sobre una cama de pasto y arbustos secos. Antes de caer la noche, la zona norte estaba contenida y se centraba un especial esfuerzo en la zona sur. Se temía por un cambio de viento, que pudiera avivar áreas sin llama.

Este es el tercer incendio forestal que se da en Lubrín a lo largo de este verano tras el que se detectó el pasado 21 de agosto en el paraje El Pocico, que quedó extinguido al día siguiente, y el que se registró el 20 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual tardó cuatro días en ser sofocado y precisó un gran despliegue.

Los primeros indicios recabados sobre el terreno explican que, esta vez, se ha podido producir en una línea eléctrica en mal estado. El propio alcalde de la localidad, Domingo Ramos, lo confirmaba a tenor de los testimonios de sus propios vecinos.

En las primeras horas se produjo el desalojo de medio centenar de vecinos de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar. Sin embargo, fuentes de la extinción explicaban a ABC que, en ese momento, el viento empujaba al fuego hacia zonas donde no se concentran los principales núcleos de población de esta parte de Almería. Finalmente, solo cinco vecinos se vieron obligados a abandonar sus domicilios y volvieron a las pocas horas.

La zona de peligro estaba en la parte de Lubrín, donde las fuentes del dispositivo abundaban que el terreno favorecía el avance de las llamas por el tipo de vegetación que concentra. Lo que se está quemando es pasto y matorral seco. Fue una mujer quien alertó de las primeras llamas. Varios vecinos aseguraron haber visto «chispazos» procedentes de la línea eléctrica. El propio Ayuntamiento trató de apagarlo, pero la zona tiene mucha vegetación y fue imposible pararlo.

La actuación principal de los bomberos permitió salvar las viviendas ubicadas en Barranco Muñoz, aunque el fuego se propagó hacia la sierra, donde «se ha descontrolado».

El Plan Infoca mantuvo trabajando autobombas para lanzar agua a presión a las llamas y grupos de bomberos forestales con dotaciones de Bomberos del Levante por la noche. Durante el día, sobre el terreno hubo tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente, un encargado de emergencias, un técnico supervisión y un técnico analista. También se desplegó una unidad médica, otra de meteorología y otra de análisis de incendios forestales.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, señaló que las condiciones meteorológicas de la zona habían «complicado» el incendio. Las rachas de viento dieron una tregua hasta el mediodía, cuando regresaron con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. «A las 12 de la mañana que es cuando se prevé que la cosa empiece a ponerse un poquito peor», aseveró Martín desde el puesto de mando.

Fue sobre las 5.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal en esta zona de la Sierra de los Filabres. El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 23.00 horas de este pasado jueves.

Se alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca que desplazó medios de inmediato. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Efectivos del servicio provincial de Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía también se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado. También el Ayuntamiento de Lubrín, durante la noche.