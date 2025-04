La surrealista cita de una almeriense en 'First Date' que acaba con su paciencia: «No me extraña que no te comas un rosco » La cena entre un «inventor incomprendido» y Mariani provoca revuelo de reacciones en redes sociales

El restaurante más famoso de la televisión, escenario del programa 'First Dates' en Cuatro, fue testigo en la emisión del programa de ayer, una de las citas más incómodas y frías que se recuerdan. Los protagonistas, Paco Pepe y Mariani, dejaron a los espectadores boquiabiertos con un encuentro cargado de desencuentros, comentarios fuera de lugar y una alta tensión.

Paco Pepe, un autodenominado «inventor incomprendido» que no dudó en compararse con Albert Einstein, llegó al programa con la intención de sorprender a su cita. Entre sus creaciones destacó un velcro para pegar el móvil a la camiseta, un supuesto 'invento' para sostener folios y un filtro para riñón. Sin embargo, su entusiasmo no logró conquistar a Mariani, una almeriense de 58 años que, desde el primer momento, dejó claro que Paco Pepe no era su tipo: «No me gustan los señores bajitos, me gustan más altos que yo. Físicamente, tampoco me ha atraído en absoluto», confesó ante las cámaras. Como bien apuntan usuarios en reacciones a la cita, catalogan al protagonista como «Soltero e inventólogo».

La cena comenzó a torcerse cuando Paco Pepe intentó impresionar a Mariani hablando de sus inventos, a lo que ella respondió sin rodeos: «El invento es una mierda». El verdadero punto de inflexión llegó cuando el soltero decidió rememorar los ojos verdes de una mujer de su pasado. Mariani, no pudo contener su indignación: «¿Estás recordando unos ojos verdes cuando tienes los míos en frente? Ahí estás metiendo la pata hasta el culo, tío».

La almeriense intentó reconducir la situación, explicándole que hablar de otra mujer era «un insulto a la cena que estamos teniendo». Sin embargo, Paco Pepe persistió en su error, mencionando más tarde «los dos mejores momentos con pasión» que vivió con esa misma persona. Mariani, le interrumpió: «Te lo he dicho hace un momento y vuelves a cometer el mismo error. Cuando yo estoy con un hombre, sus mujeres de antes me importan una mierda».

La paciencia de Mariani se agotó por completo. En un momento de la cita, se levantó de la mesa para enfatizar su mensaje: «Tú estás delante de un pedazo de mujer y me estás hablando de la otra». Ante las cámaras, la soltera dijo: «Este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y se está acordando de los ojos de la otra. Me ha reventado la paciencia, la cena ha sido una payasada».

En la decisión final, Mariani rechazó una segunda cita: «Si piensas conquistar a una mujer como esta noche, no me extraña que no te comas un rosco. No soy yo y no seré yo nunca. ¡Ahí te quedas!», sentenció, dejando a Paco Pepe sin opciones y a los espectadores con una noche para el recuerdo.