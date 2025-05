La lucha de unos padres por conseguir una mano biónica para su hija en Almería

Carmela nació sin su mano derecha, tiene 19 meses y está a la espera de que se resuelva su traslado a Cataluña, ya que el sistema sanitario andaluz no cubre esta prótesis y sus padres no pueden hacer frente a los más de 50.000 euros que cuesta la mano biónica. Además, el implante no sería definitivo, sino que tendría que cambiarse conforme la niña vaya creciendo por lo que el coste del tratamiento hasta los veinte años podría superar los 200.000 euros.

Antonio López y Raquel Pérez, los padres de la menor, han emprendido una lucha burocrática para conseguir que su hija pueda contar con la prótesis sin necesidad de dejar Garrucha en Almería donde tienen su residencia. Los meses van pasando desde que en enero desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía les dijeran que estaban tramitando el traslado de expediente a la comunidad catalana. Sin embargo, todo se ha visto frenado por la pandemia de coronavirus, aunque según han indicado fuentes de la consejería «el caso está ahora en Cataluña, y ellos no pueden hacer más».

Los costes de la prótesis son elevados y sus padres no pueden hacer frente a ellos. Ahora han recibido algo de luz ya que desde la ONG Ayúdame 3D han contactado para valorar la posibilidad de fabricarle una mano biónica, aunque las probabilidades de éxito son escasas ya que «no tendría dónde engancharla».

«Llegaremos a dónde tengamos que llegar para que mi hija tenga las mismas oportunidades que cualquier niño. ¿No somos todos gente que necesitamos soluciones? Qué más da dónde nazcamos o dónde estemos empadronados», afirma Raquel . Hasta la fecha Carmela no ha recibido ninguna ayuda, aún siguen con los trámites a pesar de que el reconocimiento de la minusvalía de la niña se resuelve al 49% y ya ha realizado todos los trámites.

Actualmente la pequeña está siendo tratada por una fisioterapeuta en la FAAM, la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad. Un día a la semana se le estimula el brazo porque con su edad ya comienza a coger objetos y todo lo hace con la mano izquierda, porque ya se da cuenta de que no tiene miembro en la derecha.

Carmela no tiene operación posible porque no tiene nada más allá de su muñeca, no hay principio de cartílago ni hueso. La solución está en una prótesis biónica que se debería poner a partir de los dos años. « ¿Por qué mi hija por el hecho de ser andaluza no tiene los mismos derechos que un niño nacido en Cataluña? Si en vez de nacer así, si se hubiese cortado la mano, los seguros y mutuas en Andalucía sí le hubieran proporcionado una prótesis», insiste la madre de la pequeña.

Carmela, de 19 meses, está a la espera de que se resuelva su expediente. ABC

Raquel y su marido decidieron tener a su hija cuando supieron que no se le había formado la mano. Los médicos le preguntaron si quería abortar, pero lo tuvieron muy claro desde el primer momento . A los cuatro días de nacer fue cuando se dieron cuenta «de lo poco que se ocupan las administraciones de los niños que nacen con minusvalías». «No entendemos por qué nadie nos ayudó y nos dijo los derechos que tenía mi hija, los recursos y los pasos para poder ofrecerle una vida mejor», lamenta.

Después de 19 meses, Carmela sigue esperando una respuesta por parte de las administraciones . Un expediente a la espera de resolver para que la pequeña pueda tener una mano biónica que le permita poder seguir desarrollándose y hacer una vida normal.