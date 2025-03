Desconexión por Navidad: más de 60 días sin señal de televisión en un pueblo de Almería

En el pueblo más alto de Almería, en Bayárcal, llevan ya más de dos meses sin poder ver la televisión con normalidad . En octubre una tormenta dañó el repetidor y desde ese momento tienen acceso a muy pocos canales e incluso algunos vecinos ... a ninguno.

La localidad cuenta con apenas 300 habitantes, la mayor parte de ellos son personas de avanzada edad que pasan todo el día en casa y gran parte de su tiempo entreteniéndose con la televisión. « En otro pueblo de España no creo que pase esto, estar tanto tiempo con la avería . En estas fechas a las seis de la tarde es de noche y la tele es el único entretenimiento que tiene la gente mayor, que le han quitado otra parte de su vida», dice Fermín Navarro.

Fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bayárcal, Germán Moreno quién denunció esta situación y pidió una solución al alcalde, porque «no es justo que nuestros mayores, muchos con pensiones bajas, tengan que gastarse su dinero en pagar internet cuando podrían ver la tele sin pagar ni un euro por ello».

Como el equipo de recepción de la señal se quemó, la empresa encargada de la reparación buscó suministros para la sustitución, pero debido a que se importan desde China no será hasta enero cuando se pueda solucionar la avería. Así lo trasladó el alcalde de Bayárcal, Jacinto Navarro en una entrevista en Onda Cero y lamentó que en muchas casas no pudieran ver la televisión esta Navidad.

En casa de Lola Ramos, de 63 años, han vuelto a conectarse a la televisión. «Nosotros vemos ya todos los canales porque nos hemos gastado el dinero, hemos puesto una antena parabólica, otro receptor y lo conecto con la wifi del móvil porque si no solo veíamos Antena3 y LaSexta», afirma.

Vicente Ortiz explica que tras la tormenta comenzaron a irse los canales y una semana después cuando llegaban las nueve de la noche dejaba de verse por completo, tenía que volver a sintonizar y solo veía Canal Sur. «Esto me animó a contratar la fibra porque no encontraba otra solución, paso muchas horas en casa y no podía estar con un solo canal», relata.

Otros vecinos de mayor edad, como los padres de Inma Amo no ven todas las cadenas con continuidad sino de una forma intermitente . Y como no quieren arriesgarse a quedarse sin tomarse las doce uvas en Nochevieja se las comerán al son del reloj del Ayuntamiento.

Cada vecino se busca su ingenio para afrontar esta desconexión que también está permitiendo retomar otro tipo de actividades para poder entretenerse . La radio podría ser una opción pero tampoco se puede escuchar con normalidad, debido a la avería, cuentan.