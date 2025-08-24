Rescatados siete magrebíes en una patera en Cabo de Gata

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a un grupo de siete varones de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a 28 millas náuticas de Cabo de Gata, en la costa de Almería, según han informado fuentes del organismo a Europa Press.

La embarcación fue avistada por el buque 'Spen Pontos' sobre las 04,30 horas de esta madrugada, quien dio posteriormente el aviso al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) para indicarle su posición y permaneció junto a la patera para escoltarla mientras llegaba la unidad.

Tras la alerta, se movilizó a la Salvamar Spica, que procedió al rescate de los ocupantes. Así, sobre las 06,45 horas se produjo el rescate de las siete personas que se encontraban dentro de la patera (una neumática) y fueron trasladados finalmente al puerto de Almería alrededor de las 09,00 horas, finalizando así la intervención.

Rescatado un hombre en Algeciras

Un hombre adulto de origen magrebí ha sido rescatado en la mañana de este domingo en aguas del Estrecho, a unas cinco millas de la Punta Carnero, en Algeciras (Cádiz).

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, sobre las 10,15 horas varios buques que navegaban por la zona de Tarifa han alertado de la presencia de una persona con chaleco salvavidas flotando en el mar, cerca de la Punta Carnero.

Tras ello, Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación Salvamar Denébola, que ha rescatado al hombre en torno a las 11,00 horas para ser trasladado al Puerto de Algeciras. El rescatado se encuentra en «buen estado» de salud, según han detallado las mismas fuentes.