El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El PSOE pide que el presidente de la Diputación de Almería detenido dimita

Los socialistas explican que pasadas 48 horas de su detención no consta que haya renunciado a sus cargos

José María Martín
José María Martín F. Silva
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Almería

El PSOE de Almería pide la dimisión de Javier Aureliano García de todos sus cargos. El presidente de la Diputación detenido el pasado hace dos días aún no ha renunciado a sus cargos. Sí ha sido suspendido de militancia por el PP y también ... retirado de la presidencia, pero formalmente consta como concejal de Ayuntamiento de Almería, a la vez que ostenta la presidencia.

