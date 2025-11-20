El PSOE pide que el presidente de la Diputación de Almería detenido dimita

El PSOE de Almería pide la dimisión de Javier Aureliano García de todos sus cargos. El presidente de la Diputación detenido el pasado hace dos días aún no ha renunciado a sus cargos. Sí ha sido suspendido de militancia por el PP y también ... retirado de la presidencia, pero formalmente consta como concejal de Ayuntamiento de Almería, a la vez que ostenta la presidencia.

De este modo, José María Martín, secretario general del PSOE de Almería y subdelegado del Gobiarno exige la renuncia. «No salimos del estupor», ha apuntado este jueves, en el que ha reiterado que su dimisión «no debe dilatarse» y que «debe dejar su cargo de manera inmediata».

Al mismo tiempo acusa al PP de tapar el caso 'Mascarillas' hasta la detención de Javier Aureliano García. El líder de los socialista, José María Martín, ha señalado que a su juicio, Juanma Moreno «ha encubierto y ha tapado este caso» desde que estalló en 2021, con dirigentes del PP de Almería ya investigados.

De hecho, el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, no solo no dimitieron en 2021 con el caso 'Mascarillas', ni tampoco cuando el atestado de la UCO en abril les señaló en los negocios de Óscar Liria, exvicepresidente de Diputación, con el comisionista Kilian López. Tampoco ahora que están otra vez detenidos por presunta corrupción, esta vez en contratos de obras públicas.

Lo que sí hizo el PP andaluz a las pocas horas de conocerse las detenciones fue suspender de militancia a los tres implicados, que este jueves han pasado disposición judicial. El partido se puso en manos de Ramón Fernández-Pacheco y la diputación de Ángel Escobar como presidente en funciones. Cargo que solo asumirá, si no hay dimisión de Javier Aureliano Aguilar, hasta que este pueda volver tras la detención.

En este sentido, Martín ha asegurado que su partido ha sostenido que «presuntamente, existe una organización, una red criminal asentada dentro del PP de Almería«, con »ramificaciones« en la Diputación Provincial y también en ayuntamientos gobernados por el PP. Además, ha apuntado además a posibles irregularidades en otros municipios, entre ellos Tíjola.

El secretario del PSOE ha manifestado que «Almería no se merece estar en los medios nacionales por motivos tan lamentables«, y ha reiterado que esperan el avance de la investigación judicial »respetando la presunción de inocencia«.