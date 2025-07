El PSOE se ausenta en la votación para iniciar el expediente de revisión de la licencia del hotel Algarrobico en Carboneras

El hotel ilegal El Algarrobico en Carboneras (Almería) ha comenzado hoy un nuevo capítulo en su larga historia administrativa y judicial. El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria este viernes, con la ausencia de los tres concejales del PSOE, iniciar el expediente de revisión de la licencia de obras que fue concedida en enero de 2003 a Azata del Sol.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hérnandez (Ciudadanos), ha afeado la ausencia de seis concejales, tres de ellos socialistas y el resto no adscritos. «Este es un punto controvertido y estamos siete concejales. Desde el PSOE nos han dicho que están enfermos y que su portavoz, José Luis Amérigo, se encuentra en un viaje programado. Lamento que no se hayan presentado en este pleno para debatir una licencia que se otorgó cuando aquí gobernaban los socialistas», ha dicho.

El pleno apenas ha durado veinte minutos. Durante su intervención, Hernández ha manifestado que el hotel «se vendió como un sueño y se ha convertido en una pesadilla». «Este es un trámite más, no es por gusto, es un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sigue el periplo de este proyecto fallido, más de 20 años después seguimos aquí y los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras», ha trasladado.

Para Hernández, el hotel «no es un atentado medioambiental» sino un proyecto que «se inició de la mano de todas las administraciones» y por ello «somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras», con lo que «hoy por hoy, está haciendo mucho daño».

Una vez más, el alcalde carbonero ha enviado un mensaje a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que «no usen más este hotel como arma arrojadiza». Por ello, pide que se sienten las tres administraciones para intentar buscar la solución menos dolosa para el pueblo de Carboneras e incluso se sienten con la empresa promotora si fuera necesario.

Respecto al plazo de cinco meses para el derribo del hotel El Algarrobico, anunciado en febrero por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, Hernández ha interpelado que «mucho me temo señora ministra que van a pasar varios años hasta que el hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe». El alcalde ha recordado que este proyecto se hizo en su día de la mano de tres administraciones y que «todos somos responsables de que ese hotel no cree empleo».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carboneras, Lorenzo González, también se ha referido a las palabras de Montero que ha encadenado con la ausencia del portavoz municipal socialista, José Luis Amérigo. «Hoy esperábamos aquí a sus concejales defendiendo lo que defendió su ministra y, como vemos no están. Hay poca seriedad», ha lamentado.

El acuerdo por el que ahora se abre un periodo de diez días para que los afectados puedan presentar sus alegaciones ha salido adelante con el voto favorable del primer edil y los cinco ediles del PP que conforman su equipo de gobierno, a quienes se ha unido el concejal Andrés Belmonte, oficialmente miembro del grupo municipal socialista pero apartado en la práctica. El resto de la corporación no ha asistido, si bien algunos han justificado su ausencia por vías oficiales y otros por mensajes de WhatsApp que no se han tenido en cuenta.

La vía de la anulación de la licencia para proceder a la demolición del inmueble es la seleccionada por la Junta de Andalucía como prioritaria para ejecutar el derribo frente a la expropiación de terrenos iniciada de forma parcial por el Gobierno central, que ya dio cuenta de la necesidad de ocupación de los terrenos que invaden la zona de servidumbre y pidió a Azata del Sol que pusiera precio al hotel. El TSJA ha dado sucesivamente más plazo al alcalde de Carboneras para llevar a cabo este trámite después de que en diciembre del pasado año la promotora instara de nuevo la ejecución de sentencia.