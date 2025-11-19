Suscríbete a
El PP se muestra expeditivo ante el Caso Mascarillas en Almería para evitar otra crisis

La UCO arresta a Javier García, también presidente de la Diputación, por las presuntas 'mordidas' en los contratos

Están investigadas siete personas por delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en adjudicaciones

Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el Caso Mascarillas

La UCO de la Guardia Civil durante uno de los registros
La UCO de la Guardia Civil durante uno de los registros EFE
J. J. Madueño

Málaga

Al PP andaluz no le tembló el pulso este pasado martes a la hora de suspender de militancia a su máximo líder en Almería. Tras conocerse los pormenores de las investigación por el Caso Mascarillas, por el que Javier Aureliano García fue detenido por la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se anunció que dejaba de presidir el partido a nivel provincial y también que era sustituido al frente de la Diputación de Almería. El partido de Juanma Moreno fue expeditivo al conocer los detalles de un presunto caso de corrupción, por el que uno de sus barones provinciales había sido arrestado. Había que atajar un nueva crisis antes de que estallara como el tema de los cribados.

