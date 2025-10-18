Una persecución en los acantilados del Cabo de Gata acaba con tres detenidos

El juez ha decretado el ingreso en prisión de las tres personas detenidas cuando viajaban en una embarcación presuntamente dedicada al contrabando en la zona costera de Villaricos (Almería). Los arrestados intentaron huir a pie tras ser interceptados por la Guardia Civil, protagonizando ... una persecución por acantilados del Parque Natural de Cabo de Gata, donde finalmente fueron capturados.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 16 de octubre, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó la entrada de la embarcación en la costa de Villaricos.

Esta actuación se enmarca en el operativo desplegado por la Guardia Civil desde el pasado 15 de octubre contra organizaciones criminales dedicadas al contrabando, el tráfico ilegal de personas y otros delitos relacionados. En el marco de este dispositivo, también se han iniciado procedimientos administrativos por diversas infracciones vinculadas a estas actividades.

La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas: las tres arrestadas en la zona de Villaricos tras una persecución por los acantilados, y una cuarta en la playa del Palmer, en Enix, donde los agentes interceptaron un vehículo que transportaba 53 garrafas de combustible. Además, el operativo ha permitido frustrar varios intentos de contrabando y de tráfico de personas en distintos puntos de la costa almeriense durante los últimos tres días.