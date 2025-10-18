Suscríbete a
Una persecución en los acantilados del Cabo de Gata acaba con tres detenidos

Los arrestados, que viajaban en una embarcación dedicada al contrabando, intentaron huir a pie tras ser interceptados por la Guardia Civil

El juez ha decretado el ingreso en prisión de las tres personas detenidas cuando viajaban en una embarcación presuntamente dedicada al contrabando en la zona costera de Villaricos (Almería). Los arrestados intentaron huir a pie tras ser interceptados por la Guardia Civil, protagonizando ... una persecución por acantilados del Parque Natural de Cabo de Gata, donde finalmente fueron capturados.

