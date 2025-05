Patricia Ramírez, una lucha infinita por la memoria de su hijo

Hace ya ocho años del asesinato de Gabriel Cruz Ramírez en Níjar (Almería), un suceso que conmocionó a España entera. Las redes sociales se llenaron de peces porque así llamaban de forma cariñosa al niño, «el pescaíto». Durante doce días miles de voluntarios estuvieron ... buscándolo, una movilización que Patricia Ramírez logró con su gran fuerza interior.

Días antes de localizar el cadáver del menor, ya sabía lo peor, pero aguantó estoicamente junto al padre del niño, Ángel Cruz, y su pareja, Ana Julia Quezada, que había secuestrado y asesinado a su pequeño. Durante aquellos duros momentos, incluso cuando se celebró el juicio, Patricia dio una lección a toda España.

En ningún momento quiso que se extendiera la rabia, comenzó a llamar a la asesina de su hijo como 'la bruja' a raíz de un cuento que se publicó. Años más tarde, ya ni siquiera la llama por su nombre, lo evita en todo momento y se refiere a ella como «la mujer condenada».

Patricia trabajaba como técnico de deportes en la Diputación de Almería, conoció a Ángel en Cabo de Gata, mantuvieron una relación y al año de nacer Gabriel se separaron. A pesar de ello, mantenían una relación estupenda por el bien de su hijo. Precisamente ese carisma que tiene se convirtió en un odio profundo por parte de Quezada.

Durante unos años, la madre de Gabriel intentó recuperarse y llevar su duelo. Sin embargo, cuando se enteró de que la asesina de su hijo quería hacer un documental desde la cárcel y lucrarse volvió a salir públicamente. «Todo lo que estoy haciendo lo hago porque no me queda más remedio. Las víctimas dentro del procedimiento penal tenemos poco que decir. Somos nosotros los que tenemos que denunciar en casos como este, sobre grabar dentro de la cárcel, son innumerables las trabas que se nos ponen. Nos están volviendo a dañar y nos tenemos que defender, no nos queda más remedio», dijo en junio de 2024 en una entrevista concedida a ABC.

Desde hace un año, Patricia sigue recorriendo incansable foros, programas de televisión, redes sociales e incluso ha llegado a estar ante la Comisión de Interior del Senado para «defender a su hijo y su derecho a vivir». También lo ha hecho en nombre de otras víctimas de niños asesinados como el reciente caso del libro de José Bretón sobre el crimen de sus hijos.

Con un discurso pausado, y una vocalización excelente, Patricia hace públicas sus denuncias de forma comedida. En sus intervenciones ante la prensa, tras sollozos y muestras de indignación, se recupera y llega a preguntar a los periodistas si están bien.

Todo el que acude a sus comparecencias no puede dejar de empatizar con ella, es imposible porque es capaz de trasladarte todo su dolor, pero sin llegar a la rabia y dejando claro que seguirá luchando. «No voy a dejar de decir lo que tenga que decir, a afecte a quién afecte, ojalá se reconozcan los errores y esto no vuelva a pasar, si seguimos tapando esto no va a parar nunca», ha dejado claro tras su rueda de prensa este miércoles en Almería.