Óscar Puente justifica las incidencias ferroviarias en la complejidad de compaginar obras y tráfico ferroviario

«Las incidencias que se producen en el ámbito ferroviario no son por falta de inversión, si no todo lo contrario», ha justificado este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Así, ha defendido que el Ejecutivo está protagonizando la mayor compra de trenes de la historia de España.

El ministro asegura que es necesario renovar con urgencia el material ferroviario del país, por la obsolescencia del material. Al mismo tiempo ha explicado la dificultad para compaginar las obras y tráfico ferroviario, un ecosistema que produce incidencias. «Espero poder comparecer pronto en el Congreso de los Diputados y explicar lo que está sucediendo», ha dicho en referencia a las incidencias, «más de 500 desde el 21 de mayo que nos ha dado el modelo Talgo 106, un tren absolutamente nuevo».

Puente ha concretado que se están haciendo inversiones en los lugares más problemáticos de la red ferroviaria española. «Madrid es un territorio al que se dirigen o del que parten la mayor parte de los trenes de España es una ciudad con dos estaciones que claramente no tienen la dimensión necesaria para albergar los tráficos que se están produciendo en este momento», ha relatado.

«Desde 2008 no entra un nuevo tren de cercanías en España y desde 2010 no ha entrado un AVE hasta la llegada del S-106», ha remarcado. Puente ha destacado la apuesta del Ejecutivo central para renovar los materiales de la red ferroviaria española «con una inversión bestial, aunque las cosas llevan su tiempo y los cambios no se producen de un día para otro».

«Hacer coexistir un servicio tan complejo como el ferroviario con las obras de mejora no es fácil y provoca incidencias», ha advertido el ministro, para aclarar que los trabajos en Chamartín «avanzan de forma muy rápida» y la duplicación del espacio actual del vestíbulo contribuirá a que, si se produce una incidencia, se eviten «escenas tan inaceptables como las vividas este verano de pasajeros hacinados».

Puente ha apuntado al gran tráfico ferroviario que se producen en España, haciendo referencia concreta a la estación de Chamartín en Madrid. Así, ha detallado que entre enero y mayo del año 2019, «un año récord en tráfico de trenes» se movieron en esta estación 1,3 millones de personas, mientras que en el mismo periodo de 2024 el número se eleva a 5,8 millones, «además, en medio de un ecosistema que está experimientando unas obras de ampliación en las vías y en el vestíbulo de acceso».

Estas manifestaciones las ha realizado durante una visita a las obras del AVE en Almería, concretamente en el término municipal de Níjar. Óscar Puente ha estado acompañado en esta visita a Almería por su compañero, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.