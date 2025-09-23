El obispo de Almería defiende el nuevo centro para inmigrantes: «Si hiciera falta, yo mismo vendría a vivir aquí con ellos»

Dos meses después de anunciar un nuevo proyecto para reconvertir el edificio del antiguo Seminario Menor en un centro de formación sociolaboral dirigido a personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha mantenido un encuentro con medios de comunicación para resolver dudas y acercar a la opinión pública esta propuesta. «Este proyecto no se alquila ni se hace para ganar dinero. Es un servicio gratuito que nace de la misión samaritana de la Iglesia. Y si hiciera falta, yo mismo vendría a vivir aquí con ellos», afirmó el obispo.

Este edificio está cerrado desde 2021, desde entonces se ha estado buscando cuál sería la mejor ocupación del mismo. Se han acometido diversas mejoras y se estima que pueda abrir sus puertas en marzo o septiembre de 2026. Por el momento, un grupo de padres y madres del Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería se ha mostrado contrario a la reconversión del Seminario Menor, adyacente al centro educativo, y han iniciado una recogida de firmas como muestra de rechazo.

El proyecto diocesano de formación para personas migrantes está promovido por la Compañía de Jesús y busca ofrecer capacitación profesional y acompañamiento integral a jóvenes que ya llevan tiempo residiendo en la provincia. Durante su intervención, el obispo subrayó que se trata de una propuesta «seria, bien planificada y profundamente evangélica», que no responde a intereses económicos ni a rumores difundidos en las últimas semanas.

El prelado insistió en que la propuesta quiere ofrecer una «formación reglada para que los migrantes puedan salir adelante», desmintiendo que se trate de un recurso para menores conflictivos o personas con antecedentes. El plan contempla la habilitación de ocho habitaciones en el Seminario Menor, que podrán acoger a jóvenes de lunes a viernes mientras dure su proceso formativo. Además, varias religiosas de la Congregación de Cristo Jesús vivirán en la residencia para acompañar a los participantes y velar por el ambiente comunitario.

«No se trata solo de dar cursos, sino de crear un hogar. La Iglesia siempre ha estado allí donde ha habido necesidad: con los enfermos de sida, con los emigrantes españoles en Francia, con quienes nadie quería acoger. Y ahora nos toca estar aquí», destacó Gómez Cantero. El obispo recordó la labor de las religiosas de María Inmaculada en la estación de Austerlitz, en París, donde durante décadas acogieron a jóvenes emigrantes españolas que llegaban con lo puesto y apenas sabían leer. También evocó su propia experiencia pastoral en distintos países de África y América Latina, conviviendo con comunidades migrantes. «Yo pongo rostro a la migración. He conocido a estas personas en Senegal, en Bolivia o en Colombia, y sé que buscan lo mismo que buscábamos nosotros: pan y dignidad», señaló.

Por su parte, el jesuita Daniel Izuzquiza explicó que el proyecto se centrará en itinerarios de formación profesional acreditada, principalmente en sectores como la hostelería, la logística o los cuidados. El plan incluye también refuerzo en castellano, competencias digitales y acompañamiento personal en la búsqueda de empleo. «No se trata solo de ocupar un edificio, sino de suscitar procesos que cambien vidas y construyan futuro», explicó, resaltando la importancia de generar esperanza tanto para los participantes como para la sociedad almeriense.

«Contra la protesta, la propuesta», resumió Gómez Cantero. «Y nuestra propuesta es clara: un proyecto evangélico, serio y con futuro, que nace del corazón de la Iglesia y que busca servir a quienes más lo necesitan». La iniciativa, liderada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Almería) y la fundación ECCA Social, contará con un equipo con sólida experiencia.

Como directora se incorpora Fátima Santaló-Ossorio, religiosa del Sagrado Corazón, muy vinculada a la diócesis y reconocida por su labor al frente del centro Bantabá en Las Norias (El Ejido). También se sumará al proyecto la comunidad de Misioneras de Cristo Jesús, junto con un equipo de personas, profesionales y voluntarias, que poco a poco irá tomando forma.