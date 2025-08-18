Los nuevos 'veraneantes' de Mojácar: 56 tortugas bobas Más de medio centenar de crías han nacido en la playa almeriense de la Rumina después de que una tortuga de esta especie depositara el 22 de junio un total de 99 huevos en un nido enterrado en la arena

Un total de 56 tortugas bobas -'Caretta caretta'- han nacido del nido de la playa de la Rumina de Mojácar (Almería) después de que una tortuga de esta especie depositara el pasado 22 de junio un total de 99 huevos en un nido enterrado en la arena. Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, 38 de los ejemplares han conseguido emerger del nido por sus propios medios mientras que otros cinco fueron recuperados en el proceso de exhumación del nido. En concreto, fueron tres las tortugas extraídas vivas del nido mientras que dos procedían de huevos en proceso de eclosión con viabilidad.

A ellos se suman otras 13 crías que nacieron tras el traslado de unos 20 huevos para su incubación controlada a las instalaciones del Oasys Minihollywood de Tabernas, desde donde han calificado de «histórico» este evento. Las crías han sido trasladadas al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz, en Algeciras (Cádiz) para continuar con su desarrollo.

«Las pequeñas tortugas, que parten de nuestras instalaciones con apenas 12 gramos de peso, continuarán su crecimiento en el Aquarium Costa de Almería -en Roquetas de Mar- hasta alcanzar entre 600 y 800 gramos, momento en el que regresarán al mar con mayores garantías de supervivencia«, han detallado desde Oasys Minihollywood.

Desde la Junta han detallado la primera cría salió a la superficie el pasado 15 de agosto, y después de una noche sin que saliera ninguna otra del nido, el equipo de especialistas de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica decidió proceder a la exhumación del nido en la mañana del domingo 17 de agosto, 57 días después de la fecha de la puesta y tres después de que ocurriese la primera emergencia de neonatos.

Esta anidación es la tercera que se registra en Mojácar en los últimos cinco años. Durante todo el proceso, desde la localización y reubicación del nido hasta la emergencia de los neonatos y la exhumación del nido, los técnicos especialistas han recopilado datos para avanzar en el conocimiento de esta especie vulnerable que se encuentra en expansión en el mediterráneo occidental.

El descubrimiento del nido

Para la exhumación del nido, los especialistas excavaron en la arena a mano hasta encontrar los primeros restos de cáscaras o huevos eclosionados. El proceso tuvo que hacerse con sumo cuidado para evitar daños a posibles ejemplares atrapados que no pudieran salir a la superficie. De manera metódica, se anotó la profundidad a la que se encontraban las crías o huevos sin eclosionar para ver, en el caso de los supervivientes, su evolución en el centro de recuperación y su relación con su estado inicial.

El proceso de descubrimiento del nido, que puede durar varias horas, permite determinar el tamaño de la puesta, posibles causas de la muerte de embriones, el éxito de eclosión y de emergencia, recoger muestras de embriones, rescatar crías vivas que pudieran haber quedado sepultadas dentro del nido e identificar amenazas que puedan afectar a la supervivencia de las crías o a la incubación de futuros nidos.

Agradecimiento y felicitaciones

A la zona se desplazaron la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mojácar, María Gracia Alarcón, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre. «Ha sido un honor para nuestro ayuntamiento poder colaborar desde el primer día en esta experiencia que va siendo cada vez más frecuente», ha trasladado la edil quien ha asegurado que están «deseando recibir a las tortugas dentro de un año para su liberación y que el verano que viene tengamos suerte y podamos albergar otro nido».

Por su parte, De la Torre ha reiterado su agradecimiento y felicitado a todos los actores responsables del éxito de la gestión del nido. «El Ayuntamiento de Mojácar, cuyos servicios de limpieza detectaron el nido y ha contribuido a su protección y vigilancia con su Policía Local, el equipo de técnicos especialistas y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica, el equipo veterinario del Cegma de la Junta de Andalucía, el centro Oasys Minihollywood de Tabernas y los voluntarios de Serbal, sin olvidar la colaboración de los vecinos y usuarios de la playa que han mostrado un interés especial y un respeto absoluto por el nido», ha reconocido.

El delegado ha aprovechado también para recordar la trascendencia de la colaboración ciudadana y que, aunque ya se está fuera de época de anidación, «estas próximas semanas son muy importantes para la detección de posibles emergencias de neonatos de nidos no controlados«, por lo que recomendó que ante cualquier presencia de estos animales en la arena o posibles rastros avisar al 112 para que podamos activar el protocolo de actuación».

Para el delegado, los eventos de anidación de tortugas marinas son una herramienta de concienciación poderosa. «Desde la Junta de Andalucía creemos que el poder colaborar en el éxito reproductivo de una especie tan fascinante como la tortuga boba debe reforzar nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad marina, y en particular en la eliminación de basuras en el medio marino que tan perjudicial resulta para todas las especies y para las tortugas especialmente», ha añadido.