Un nuevo terremoto sacude las provincias de Almería y Granada con epicentro en el mar de Alborán

Las zonas costeras de las provincias de Almería y Granada han vuelto a temblar este miércoles. A las 22.38 horas se ha sentido de forma intensa un nuevo terremoto que ha tenido como epicentro el norte del mar de Alborán, frente a las ... costas de El Ejido. El seísmo se ha registrado a una profundidad de dos kilómetros y una magnitud de 4,2 de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

En la zona de Poniente de Almería provincia, la costa de Granada en Motril e incluso en Lanjarón en Granada se ha notado de forma intensa el temblor, tal y como han publicado en redes sociales algunos usuarios. Por el momento, no se han notificado daños personales ni materiales por este evento natural que suele ser habitual en las provincias de Andalucía oriental.

«Movimiento de vitrinas y copas, el sofá y cama también se movieron. Las lámparas se movieron. Esta vez fue intenso pero menos tiempo que el de hace unos meses. Unos diez o doce segundos», ha publicado un vecino de Almerimar en El Ejido.