Un nuevo terremoto sacude las provincias de Almería y Granada con epicentro en el mar de Alborán

MEDIO AMBIENTE

El seísmo de 4,2 grados de magnitud se ha sentido de forma intensa poco después de las 22:30 horas de este miércoles

Imagen del terremoto de la noche de este miércoles difundida por el Instituto Geográfico Nacional
Imagen del terremoto de la noche de este miércoles difundida por el Instituto Geográfico Nacional ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Las zonas costeras de las provincias de Almería y Granada han vuelto a temblar este miércoles. A las 22.38 horas se ha sentido de forma intensa un nuevo terremoto que ha tenido como epicentro el norte del mar de Alborán, frente a las ... costas de El Ejido. El seísmo se ha registrado a una profundidad de dos kilómetros y una magnitud de 4,2 de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

