SUCESOS

Un nuevo investigado eleva a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del caso 'Mascarillas' de Almería

Cinco de ellos están detenidos y han pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Almería

Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el ... cobro de comisiones. Con éste son ya ocho los presuntos implicados en la trama, cinco detenidos y tres investigados, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, quien han pasado la noche en dependencias policiales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

