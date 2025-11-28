Nuevo accidente grave en la base militar de Viator en Almería, con un legionario herido, tras una visita de Margarita Robles

Un nuevo y grave accidente ha sacudido este jueves, 27 de noviembre, a la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), apenas unas horas después de la visita oficial de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un legionario ha resultado herido de extrema ... gravedad en ambas manos tras producirse una deflagración durante el desarrollo de unas prácticas en el campo de maniobras.

Tal y como figuraba en la agenda oficial del Ministerio de Defensa, Robles visitó a las 11.00 horas la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, una instalación marcada recientemente por un trágico suceso ocurrido el pasado 31 de octubre, en el que falleció el soldado Daniel Ruiz Mateo y resultó herido su compañero Alejandro Carvajal Povedano.

El nuevo incidente se produjo en torno a las 18.30 horas, cuando el propio herido alertó de que se había producido una explosión, según fuentes próximas al caso. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde permanece ingresado para ser atendido de las graves lesiones sufridas. Fuentes de Defensa han confirmado que el accidente ha afectado a ambas manos del militar, aunque en principio no se teme por su vida.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado a última hora de este jueves profundamente lo ocurrido y ha informado de que, según los datos recabados a través de sus asociados, la explosión se habría producido cuando el legionario manipulaba presuntamente una pértiga con cordón detonante. Como consecuencia, sufrió heridas de extrema gravedad en las dos manos.

Desde ATME han querido trasladar su más sincero apoyo al militar herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad, deseándole una pronta y completa recuperación y poniéndose a su disposición para cualquier tipo de ayuda. Asimismo, la asociación ha vuelto a reclamar de forma urgente y firme al Gobierno y al Ministerio de Defensa el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo. «La persistente omisión de este reconocimiento institucional evidencia un inaceptable abandono por parte de la Administración hacia quienes arriesgan su vida y sufren lesiones permanentes en el servicio a España», han manifestado.

Por su parte, en un escueto comunicado, La Legión ha confirmado que un legionario perteneciente a la VII Bandera Valenzuela resultó herido durante la realización de un ejercicio de fuego real, siendo evacuado de inmediato al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería para recibir atención médica de urgencia.

Este nuevo accidente se produce en una jornada de especial relevancia institucional en la base, coincidiendo con la visita de Margarita Robles. Según testigos presenciales, la ministra aprovechó su estancia en Almería para desplazarse también al hospital y visitar al militar herido en el siniestro del pasado 31 de octubre, que continúa ingresado recuperándose de las graves heridas sufridas hace ya casi un mes.