Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

Nuevo accidente grave en la base militar de Viator en Almería, con un legionario herido, tras una visita de Margarita Robles

Durante en desarrollo de unas prácticas se ha producido una explosión que ha causado heridas de extrema gravedad en ambas manos de un militar

Un muerto y un herido grave tras registrarse una explosión en la base militar de Viator

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Margarita Robles durante la visita a la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión en una imagen de archivo
Margarita Robles durante la visita a la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión en una imagen de archivo ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un nuevo y grave accidente ha sacudido este jueves, 27 de noviembre, a la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), apenas unas horas después de la visita oficial de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un legionario ha resultado herido de extrema ... gravedad en ambas manos tras producirse una deflagración durante el desarrollo de unas prácticas en el campo de maniobras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app