Nueva operación policial contra el cultivo de marihuana en tres barrios de Almería

La Policía Nacional ha desplegado desde primera hora de la mañana de este martes una nueva operación contra el cultivo y tráfico de drogas en la capital almeriense. El dispositivo incluye decenas de registros simultáneos en distintos puntos de la ciudad y se centra ... especialmente en los barrios de El Puche, Pescadería-La Chanca y Los Almendros.

Según han confirmado fuentes policiales, la actuación está coordinada por un juzgado de Almería y contempla la entrada y registro en casi 40 viviendas y locales. El operativo incluye también varios arrestos, conforme avancen las inspecciones, y cuenta con apoyo de medios aéreos.

Los agentes trabajan en el desmantelamiento de plantaciones de marihuana tipo 'indoor', así como en el aseguramiento de las zonas de actuación para la identificación de posibles implicados. La intervención continúa en desarrollo y por el momento no ha transcendido más información al respecto.

El cultivo de marihuana en el interior de viviendas se ha convertido en uno de los principales focos de fraude eléctrico en la provincia. Endesa ha detectado más de 1.600 enganches ilegales en Almería solo en los seis primeros meses del año, lo que supone una media superior a ocho casos diarios. El consumo defraudado supera los 13 millones de kilovatios hora.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha alertado recientemente de que la manipulación de las instalaciones eléctricas es «un problema en aumento» que no solo perjudica al conjunto de los consumidores, sino que también genera graves riesgos para la seguridad ciudadana. Desde la compañía eléctrica advierten de que detrás de estos fraudes existe «un riesgo evidente de electrocución e incendio», que puede afectar tanto a quienes realizan la manipulación como a las personas de su entorno. En los últimos años se han producido sucesos muy graves, con heridos e incluso fallecidos, vinculados a estas alteraciones ilegales de la red.

Entre enero y junio de este año, las Fuerzas de Seguridad han desmantelado en Almería un total de 94 plantaciones 'indoor', una media de cerca de cuatro por semana. El volumen de energía recuperado por estos fraudes asciende a 6,3 millones de kilovatios hora, de los cuales el 47% procede directamente de plantaciones de marihuana.