SUCESOS

Nueva operación contra el petaqueo en Almería: cinco detenidos y más de 11.000 litros de gasolina incautados

En lo que va de año, la Guardia Civil ha arrestado a más de una cuarentena de personas y aprehendido cerca de 75.000 litros de combustible en la provincia almeriense

Uno de los cargamentos de garrafas de gasolina incautados por la Guardia Civil
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en diferentes actuaciones desarrolladas en materia de contrabando, en el poniente y levante almeriense, ha detenido a cinco personas e intervenido cerca de 11.000 litros de combustible, cinco vehículos, una embarcación y tres motores fueraborda. ... En materia de contrabando, en lo que va del año 2025 la Benemérita ha detenido a más de una cuarentena de personas y aprehendido cerca de 75.000 litros de combustible, 55 embarcaciones y una decena de vehículos.

