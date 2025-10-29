Nueva operación contra el petaqueo en Almería: cinco detenidos y más de 11.000 litros de gasolina incautados

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en diferentes actuaciones desarrolladas en materia de contrabando, en el poniente y levante almeriense, ha detenido a cinco personas e intervenido cerca de 11.000 litros de combustible, cinco vehículos, una embarcación y tres motores fueraborda. ... En materia de contrabando, en lo que va del año 2025 la Benemérita ha detenido a más de una cuarentena de personas y aprehendido cerca de 75.000 litros de combustible, 55 embarcaciones y una decena de vehículos.

Desde 27 de octubre, en la zona del levante almeriense (Isleta del Moro, La Almadraba y Rodalquilar) la Guardia Civil ha llevado a cabo 3 actuaciones en materia del contrabando. Donde a raíz de los servicios propios establece en vigilancias de costas para la prevención de los delitos relacionados con el contrabando, el narcotráfico y los derechos de las personas, se han intervenido, cerca de 200 garrafas de combustible y tres vehículos.

En el término municipal de Berja, el 24 de octubre, la Guardia Civil con junto con de Policía Local, dentro de los dispositivos de prevención y seguridad ciudadana que se establecen en la zona, localizan una furgoneta estacionada, con varias personas manipulando garrafas de combustible que, al detectar la presencia policial huyen del lugar, siendo localizas instantes después e investigadas por delitos relacionados con el contrabando. Además, se lleva a cabo la inspección de una cochera. En total, se intervienen 2 vehículos, 122 garrafas de combustible y un motor fuera borda.

El 26 de octubre, fruto de la colaboración existente entre Guardia Civil y las diferentes gasolineras de la provincia, el Centro de Mando y coordinación de servicios de la Comandancia de Almería, alerta a las patrullas territoriales, de que se ha obtenido la información de que, en el poniente almeriense, dos vehículos, se encuentran surtiendo de combustible un gran número de garrafas que portan en su interior.

Cargamento de garrafas de gasolina interceptado en Almería ABC

Tras realizar batidas por la zona indicada, los agentes localizan e interceptan a uno de los vehículos, deteniendo a su ocupante, menor de edad, por un delito contra la seguridad vial al carecer del correspondiente permiso de conducción, además del transporte de mercancías peligrosas. Se interviene un vehículo y 16 garrafas de combustible.

Cabo de Gata-Níjar, un 'coladero'

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido las actuaciones constantes, «prácticamente un día sí y otro también», contra las redes que operan en las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se asocia la logística del tráfico ilegal de personas y el 'petaqueo', y ha señalado que la previsión del Gobierno pasa por continuar con el aumento de los recursos destinados a combatir estas prácticas.

En respuesta a preguntas sobre las declaraciones del alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), quien este martes advirtió que «las mafias siguen paseándose por nuestras playas» y reclamó medidas al Ministerio del Interior ante la llegada de 'narcolanchas', el subdelegado ha asegurado que existen «actuaciones importantes» frente a estas redes. El alcalde reprochó además que el municipio «se ha convertido en un auténtico coladero para los que trafican con drogas y con personas« y que el Parque Natural »no puede convertirse en la 'narcogasolinera'« de esas organizaciones.