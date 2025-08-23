Muere una segunda persona que fue herida en la reyerta con arma blanca en Berja

Una segunda persona ha muerto tras resultar herida en una pelea multitudinaria ocurrida en la madrugada del pasado domingo en la zona del Cerro Matadero de Berja (Almería). El enfrentamiento dejó inicialmente un fallecido y cinco heridos de diversa gravedad, entre los que se encontraba la persona que ha fallecido posteriormente.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press el fallecimiento de esta segunda víctima en la noche del pasado viernes en el Hospital Universitario de Poniente, donde permanecía ingresada.

La reyerta tuvo lugar alrededor de la 1,50 horas del domingo, cuando varios testigos alertaron de un altercado en la calle El Romero, señalando que un hombre presentaba una grave herida de arma blanca. Hace tres meses, en las inmediaciones de una gasolinera de esta misma localidad de Berja tuvo lugar el homicidio de un hombre de 37 años

En respuesta a esta última reyerta, se movilizaron la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Los efectivos confirmaron en el lugar la muerte de un varón y atendieron a cinco heridos de distinta consideración, de los cuales al menos dos fueron trasladados al hospital.

El pasado jueves, un juez ordenó el ingreso en prisión del presunto autor del apuñalamiento mortal. un joven de 26 años que también causó graves heridas a familiares de la víctima, la madre y una hermana. Fuentes de la investigación confirmaron a esta agencia que el único detenido hasta la fecha permaneció ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) de Almería por las lesiones abdominales sufridas durante la reyerta, aunque ya ha recibido el alta médica.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, indicó que la investigación de la Guardia Civil sigue abierta para esclarecer los hechos y las circunstancias en las que se produjo el homicidio, así como para poder identificar y arrestar a otros posibles agresores.