La Mesa del Ferrocarril recibe en Almería con flores, música y regalos a los pasajeros de Renfe como «disculpa» Coincidiendo con la feria, la plataforma realiza cada año un acto reivindicativo para visibilizar la precariedad en las comunicaciones ferroviarias de la capital almeriense

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha recibido este jueves con música, flores y obsequios a los pasajeros del tren procedente de Madrid a modo de «disculpas públicas» por tener «uno de los peores servicios en toda España» y el «trato humillante» que, según destacan, ofrece Renfe a sus clientes. La iniciativa, a mediodía en la estación Huércal-Viator -el tren no llega actualmente a la capital por las obras de soterramiento- forma parte de los actos reivindicativos que la plataforma realiza cada año coincidiendo con la feria de Almería para visibilizar el estado de las comunicaciones ferroviarias, que en el caso de la capital supone un recorrido de «siete horas y 23 minutos».

Los miembros de esta entidad han regalado una flor a los viajeros procedentes de Madrid así como un pin con la figura del Indalo. La acción simbólica con unos 200 claveles se ha realizado para compensar a unos «sufridos pasajeros» que llegarán de Madrid «seguramente con retraso, como ya es habitual», tras un recorrido que ocupa toda la mañana.

En declaraciones a Canal Sur, el coordinador de la entidad, José Carlos Tejada, ha apuntado que la plataforma considera que Renfe «está dando un trato humillante a la provincia de Almería» pese a las «insistentes llamadas telefónicas, correos y gestiones que venimos realizando desde abril» ya que «no ha habido ninguna acción que venga a mejorar un servicio ferroviario que sigue siendo uno de los peores de toda España».

