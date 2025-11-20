Suscríbete a
El material del caso 'Mascarillas' llegó defectuoso: «Que no les dé por pedir daños; que los controles macho»

El empresario pidió ayuda al vicepresidente de la Diputación de Almería para no tener que pagar el material inutilizable

El responsable de la compra de mascarillas se jactaba de las mordidas: «Si no hubiera una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido...»

Una comisión de 945.000 euros por comprar mascarillas puso el foco de la UCO en la Diputación de Almería

Óscar Liria en una rueda de prensa como vicepresidente de la Diputación de Almería
Óscar Liria en una rueda de prensa como vicepresidente de la Diputación de Almería ABC

J. J. Madueño y Antonio R. Vega

Parte del material comprado por la Diputación de Almería a la presunta trama de las mascarillas llegó tarde y defectuoso. En concreto, el atestado de las UCO entregado el pasado 30 de abril al Juzgado que instruye el caso reseña 52.000 guantes que ... llegaron en mal estado. Ahí los técnicos de la institución provincial se pusieron en contacto con Kilian López, empresario proveedor investigado por pagar las comisiones, para reclamarle el estado del material. «Todo mojado. Vienen las cajas mojadas porque... no saben el porqué, supuestamente ya han salido así del avión», le explicaron.

