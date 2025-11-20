El material del caso 'Mascarillas' llegó defectuoso: «Que no les dé por pedir daños; que los controles macho»

Parte del material comprado por la Diputación de Almería a la presunta trama de las mascarillas llegó tarde y defectuoso. En concreto, el atestado de las UCO entregado el pasado 30 de abril al Juzgado que instruye el caso reseña 52.000 guantes que ... llegaron en mal estado. Ahí los técnicos de la institución provincial se pusieron en contacto con Kilian López, empresario proveedor investigado por pagar las comisiones, para reclamarle el estado del material. «Todo mojado. Vienen las cajas mojadas porque... no saben el porqué, supuestamente ya han salido así del avión», le explicaron.

El empresario teme una reclamación de la Diputación por el material defectuoso y, por ese motivo, acude a Óscar Liria, que es entonces vicepresidente, para que interceda para no tener problemas. «Que no les dé por pedir daños y prejuicios. Que los controles macho. Que nos a jodido mucho ya», apunta el presunto comisionista.

«El problema lo tengo yo ahora mismo», dice Liria en uno de los mensajes, antes de asegura en otro: «el único que tiene la papeleta ahora soy yo tío». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estima que los mensajes son por el material defectuoso y que el intercambio de mensajes responde a una conversación previa que ellos han tenido.

A eso Liria le explica que no habrá problemas y cómo debe proceder cuando llegue la reclamación de la Diputación. «Vamos a ver. Ahí van a reclamar como que falta una cantidad que, al parecer, lo que dices tú, supuestamente, que hay un error en eso que enviaron. Entonces si tú tienes tu justificación, de que se hizo la oferta que se hizo, fue la que fue, por correos electrónicos con una cantidad, con unos precios y tal, pues si luego fue un error que al transcribirlo a ese documento hubo un error, pues ya está, está todo aclarado, ¿no?», le aclara Liria.

El vicepresidente continúa la explicación al empresario diciendo que «entonces, si tú tienes controlado que lo que tú enviaste desde un principio fue esas cantidades a esos precios, pues ya está, no hay ningún problema, ósea, no se va a reclamar nada, te harán una reclamación por escrito, lo contestas diciéndolo, que en fecha tal se envió esta oferta, con estas cantidades y estos precios y que eso ha sido un error de ellos y ya está. No hay ningún problema».

Sin embargo, hay un segundo audio de Liria en el que dice que «si el problema es que aquí voy a acabar... Como esto no depende de mí, pues voy a acabar matando a alguien porque ¿Qué pasa? Que yo al final he cumplido y fíjate como estoy». «Y entonces he tenido que pedir favores para cumplir y ahora estos quitándose del medio. Entonces pues ya ves tú, pues cojo una escopeta y le meto un tiro a un tío», añade el vicepresidente al empresario, con el que tiene una amistad desde el colegio.