Mario Arroyo, el único andaluz que conquista cantando Aragón en un programa de jotas

Más de 750 kilómetros separan Zaragoza de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería). Hasta la capital de Aragón ha viajado Mario Arroyo, maestro de Música en el CEIP Blas Infante, de 33 años, para cumplir un sueño. El objetivo llegar a la final del concurso musical 'Jotalent' de Aragón TV, algo que ya a conseguido tras meses de aprendizaje y evolución en el canto de diferentes estilos incluyendo el folclore aragonés y al tradicional jota.

«Decidí participar porque me animó un amigo de Zaragoza y sabía que iba a ser una experiencia única. Mis allegados me dicen que estoy chalado, pero no se extrañan porque saben que soy feliz con esta decisión y están contentos de verme», explica Mario. Desde que se presentara al casting a finales de enero y comenzara su aventura televisión en marzo, el almeriense ha demostrado una notable capacidad de adaptación.

Semana tras semana ha sorprendido al público y al jurado con interpretaciones muy diversas con sus primeras incursiones en la jota aragonesa hasta temas pop o baladas como 'Mi amante amigo' y 'Voilá'. Incluso se ha atrevido con la sevillana para hacer un guiño con Andalucía desde la comunidad que es ahora su residencia de forma temporal.

Jotalent es el primer 'talent show' de jota de la televisión. «Esta experiencia en Aragón ha sido un sueño hecho realidad», declara Mario Arroyo. «Vine desde Almería con la ilusión de participar en un concurso único, donde la música une culturas. Aprender y cantar jota, compartir escenario con artistas aragoneses y sentir el cariño de esta tierra ha sido increíble. Ahora, en la final, quiero representar a Andalucía con orgullo y mostrar la belleza de este encuentro cultural. El apoyo de mi gente sería el impulso definitivo para alcanzar mi sueño», afirma.

Mario es el primer andaluz que participa en 'Jotalent'. Esta aventura le ha llevado a pedir una excedencia en su trabajo y trasladarse hasta Zaragoza. «Al programa han venido amigos a verme en directo, entre ellos Nacho que fue quién me impulsó a participar, también mis padres, hermano y mi cuñada, añade.

La gran final se emitirá en directo el 25 de mayo y Mario necesite el apoyo de su tierra a través de la votación, algo que será decisivo para la elección del ganador. «Una vez que seamos nombrados finalistas, se abrirá un periodo de votación que durará una o dos semanas, según indique el programa. Animo a todos a estar atentos a las instrucciones que se darán en Aragón TV y en las redes sociales del programa para saber cómo votar y ayudarme a llevar el talento andaluz a lo más alto en Aragón durante este tiempo», concluye.