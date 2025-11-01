Suscríbete a
La Legión despide al soldado Daniel Ruiz Mateo que falleció tras una explosión en la base militar de Almería

Otro legionario gravemente herido permanece ingresado, aunque ha salido del coma, según fuentes cercanas

Un muerto y un herido grave tras registrarse una explosión en la base militar de Viator

Actos de homenaje durante el funeral del legionario fallecido en Viator durante este sábado
R. Pérez

Almería

La Brigada de La Legión en Almería ha rendido homenaje este sábado al soldado Daniel Ruiz Mateo, destinado en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, que falleció este viernes en una explosión. Según ha informado el ministerio de Defensa, el ... acto de honras fúnebres ha tenido lugar en la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Comandancia del Campo Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor y la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión, a las 16.00 horas en el patio de armas, donde el militar ha sido despedido por los componentes de la Base, familiares y amigos.

