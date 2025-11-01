La Legión despide al soldado Daniel Ruiz Mateo que falleció tras una explosión en la base militar de Almería

La Brigada de La Legión en Almería ha rendido homenaje este sábado al soldado Daniel Ruiz Mateo, destinado en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, que falleció este viernes en una explosión. Según ha informado el ministerio de Defensa, el ... acto de honras fúnebres ha tenido lugar en la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Comandancia del Campo Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor y la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión, a las 16.00 horas en el patio de armas, donde el militar ha sido despedido por los componentes de la Base, familiares y amigos.

Durante el desarrollo del mismo le fue impuesta la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Amarillo. El acto ha sido presidido por el jefe de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra, el general de división Javier Antonio Miragaya Prieto, acompañado por el jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, el general de brigada José Agustín Carreras Postigo.

El Ministerio de Defensa trasladó este viernes condolencias por la muerte del caballero legionario en una explosión, cuyas causas aún no se han esclarecido, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor', en la que el soldado de la misma unidad Alejandro Carvajal Povedano resultó gravemente herido herido.

Según trasladó el Ejército de Tierra, el soldado herido, que fue evacuado en helicóptero de la base, «continúa hospitalizado recibiendo atención médica» en el Hospital Universitario de Torrecárdenas en Almería. Desde el Ministerio de Defensa también han hecho constar su «más sentido pésame a la familia y allegados» del soldado fallecido a través de un apunte en su cuenta de 'X' y sus deseos de «pronta recuperación» al compañero herido.

A tenor de este suceso, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado que el Ayuntamiento va a declarar dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario, que era natural de la localidad situada en el Poniente almeriense. Bonilla mandó un mensaje de «afecto y apoyo» en «estos momentos tan duros» a la familia del finado, vecinos de la localidad almeriense. «La pérdida de Daniel nos conmueve profundamente, un joven vicario que servía con orgullo y compromiso a su país. Su ejemplo de entrega que permanecerá siempre en nuestra memoria», ha dicho.

Por su parte, la Asociación Nacional Veteranos de la Banda de Guerra también manifestó su «profundo dolor» ante la muerte del caballero legionario que «honró nuestra Banda de Guerra con su corneta, elevando el espíritu legionario en cada toque y desfile«. »Su bravura y dedicación forjaron un legado eterno, como el eco del 'Novio de la muerte' en nuestros corazones«, han señalado en un comunicado difundido en sus redes en el que aseguran que esta muerte le hiere pero que »su fuego vive en la Legión«. »Nuestro más sentido pésame a su familia, y toda la gran familia legionaria. Que Dios acoja a este héroe«, añadieron.

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación para determinar las causas de la detonación que tuvieron lugar sobre las 11.00 horas en las instalaciones de La Legión en Viator. Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación señalaron el aviso recibido desde el campamento militar instantes después de producirse el incidente.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que desplazó un helicóptero hasta la zona para evacuar al herido ante las graves heridas que presentaba. La Guardia Civil también ha acudido al lugar de los hechos. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque otras fuentes señalan la posibilidad de que la deflagración derivara de las propias instalaciones.