Suscríbete a
ABC Premium

MEDIO AMBIENTE

La Junta de Andalucía no ve «riesgo radiológico» en el desarrollo de 1.600 viviendas junto al área contaminada de Palomares en Almería

Desde el Gobierno regional trasladan que las condiciones establecidas garantizan la protección ambiental y la seguridad de las personas

Ecologistas denuncian un macroproyecto urbanístico junto a la zona radioactiva de Palomares en Almería

Detalle de la parcela contaminada por el accidente nuclear en Palomares
Detalle de la parcela contaminada por el accidente nuclear en Palomares ABC

S. A.

Almería

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, ha manifestado que «no existe riesgo radiológico» que pueda asociarse al desarrollo urbanístico de una parcela de más de 140.500 metros cuadrados frente a la playa ... de Quitapellejos de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería) conforme a los informes remitidos por organismos competentes en seguridad radiológica al situarse el sector fuera de área afectada por contaminación residual a partir del accidente nuclear que se dio en 1966.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app