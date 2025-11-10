Suscríbete a
La Junta de Compensación del proyecto urbanístico de Palomares rechaza que los terrenos colinden con la zona contaminada

La entidad aclara que «es manifiestamente falso que el crecimiento urbanístico sea ilegal, ni que se vaya a destruir ningún bosquejo»

Ecologistas denuncian un macroproyecto urbanístico junto a la zona radioactiva de Palomares en Almería

Playa de Quitapellejos en Palomares (Cuevas del Almanzora)
Playa de Quitapellejos en Palomares (Cuevas del Almanzora) ABC

R. Pérez

Almería

La Junta de Compensación del Sector PA-4 Palomares ha manifestado en relación a su plan para la construcción de 1.600 viviendas y un hotel frente a la playa de Quitapellejos en Cuevas del Almanzora (Almería) que es «manifiestamente falso que la ubicación ... del proyecto se sitúe colindante a la zona contaminada por radioactividad». Así lo ha hecho constar en una carta remitida a Europa Press la mercantil Bahía del Almanzora, que preside la Junta de Compensación Sector PA-4 de Palomares.

