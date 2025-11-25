El juez ve «conocimiento y participación» del expresidente de Diputación de Almería de la trama de comisiones

Suscríbete a
Javier Aureliano García, al tomar el bastón de mando de la Diputación de Almería
José María Aguilera

La investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería señala el «conocimiento y participación» directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución Javier Aureliano García así como el ... exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quien se atribuye ser la persona que propuso adjudicar el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario del que habrían obtenido un beneficio por sobrecoste de 945.327 euros.

