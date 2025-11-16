Suscríbete a
Juan y Medio, medalla de oro de Almería: «Qué orgullo ser legañosos y no delincuentes»

El presentador almeriense ha agradecido este reconocimiento y ha reclamado las deficiencias de la provincia en materia de comunicaciones e infraestructuras

Juan y Medio ha recibido este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería
Juan y Medio ha recibido este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería
R. Pérez

Almería

El comunicador Juan José Bautista Martín, más conocido como Juan y Medio, ha recibido este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería en un acto celebrado en Balanegra con motivo del Día de la Provincia, donde ha ensalzado sus orígenes y ha ... confesado que es «un honor» ser de esta provincia. «Qué orgullo ser legañosos y no delincuentes», ha manifestado el presentador de televisión, quien ha dado cuenta del carácter «humilde» y «trabajador» de los almerienses, quienes se han sacrificado «hasta el límite» para conseguir lo que tienen «con su esfuerzo y muy poca ayuda exterior» gracias a su «ingenio» y su determinación para emigrar cuando fue necesario.

