Juan y Medio, medalla de oro de Almería: «Qué orgullo ser legañosos y no delincuentes»

El comunicador Juan José Bautista Martín, más conocido como Juan y Medio, ha recibido este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería en un acto celebrado en Balanegra con motivo del Día de la Provincia, donde ha ensalzado sus orígenes y ha ... confesado que es «un honor» ser de esta provincia. «Qué orgullo ser legañosos y no delincuentes», ha manifestado el presentador de televisión, quien ha dado cuenta del carácter «humilde» y «trabajador» de los almerienses, quienes se han sacrificado «hasta el límite» para conseguir lo que tienen «con su esfuerzo y muy poca ayuda exterior» gracias a su «ingenio» y su determinación para emigrar cuando fue necesario.

En un conmovedor e irónico discurso, el conductor de 'La tarde aquí y ahora' en Canal Sur Televisión ha rememorado sus raíces como vecino natal de Lúcar y lo que supone pertenecer a esta provincia. «Yo presumo que el almeriense se va a la otra punta del planeta antes que cometer un crimen», ha manifestado para explicar cómo se han ganado la vida sus vecinos y aquellas personas más cercanas de quienes adquirió sus valores.

«Yo estoy a gusto entre los míos. Ustedes son los míos», ha manifestado ante un abarrotado auditorio al que ha hecho levantarse solo por el placer de estirar las piernas y ante el que ha agradecido un reconocimiento que viene de sus paisanos más próximos. «A este planeta se viene a querer y a que te quieran. Aquí me siento querido y trato de corresponder en la medida de mis posibilidades«, ha asegurado.

De igual forma, ha aprovechado para reclamar aquello que «no tenemos lo que en justicia deberíamos disfrutar» en Almería, en especial en cuanto a comunicaciones e infraestructuras. «Vamos a ver si estiramos un poco el nivel, porque nosotros somos muchas veces más productivos que otra gente«, ha reclamado a los políticos.

Abrumado por las muestras de sincero cariño hacia quien, según ha dicho al público, «se limita a ser como ustedes», Juan y Medio ha aplaudido la personalidad de Almería. «No sé si es la luz o el paisaje, ni tampoco pretendo que me lo expliquen ni descifrarlo», ha dicho ante su promesa de que volverá a la provincia porque «en ningún sitio estoy como aquí».

El presidente de la Diputación Provincial de Almería ha felicitado a Balanegra por sus diez años como municipio y ha apelado al sentimiento de unión entre los almerienses en reconocimiento a unas generaciones «que dieron lo mejor de su vida para la nuestra sea mucho más fácil«. »Juntos nada nos puede detener y alcanzaremos cualquier meta que nos propongamos«, ha dicho el presidente ante los asistentes al acto en su localidad natal, donde ha tenido un recuerdo hacia sus progenitores. «Seguro que hoy desde el cielo, allí también se está celebrando el día de la provincia de Almería», ha considerado.

El máximo representante de la Diputación ha valorado «el compromiso, el talento, el trabajo y la solidaridad de mujeres, hombres y entidades que enarbolan la bandera y los valores del almeriensismo en todo lo que hacen cada día« y que se ven reflejados en los homenajeados en este acto. Con ello, ha recalcado que la Diputación de Almería estará junto a los pueblos para »sentar los cimientos del bienestar y la calidad de vida« de sus vecinos »igualando oportunidades« independientemente del lugar de residencia de cada uno.

Foto de familia de los premiados en el Día de la provincia de Almería ABC

Medallas de Almería

El artista urbano Rafael Ruiz Amador, más conocido como RVFV, ha recogido la Medalla de la Cultura en reconocimiento a su trayectoria, que arrancó cuando contaba con 16 años, y desde entonces ha cosechado más de diez discos de oro y platino con un gran éxito internacional. En unas breves pero sentidas palabras, el cantante ha dado las gracias a toda la gente que le apoya. «Sin ellos no estaría recogiendo esta medalla tan bonita en este momento», ha dicho antes de manifestar también su reconocimiento a su equipo por todo el trabajo realizado. «Ojalá llegan mucho más lejos para poder llevar a Almería donde llegue mi música».

El consejero delegado del Grupo Nexa, Juan Carrillo, ha recibido la Medalla del Deporte que se ha concedido a Cooperación 2005, por la promoción del deporte como base de una vida plena. «Esta medalla supone 25 años de confianza de miles de almerienses», ha valorado Carrillo, quien ha agradecido el reconocimiento a una labor que impulsó los Juegos del Mediterráneo en Almería.

Por su parte, el director general de Agrobío, José Antonio Santorromán Lacambra, ha hecho un repaso de la evolución de la agricultura almeriense hasta llegar al control biológico en 2007, que marcó un antes y un después para cambiar los químicos por los bichos. «Es uno de los hitos más importantes, fue una auténtica revolución» que ha hecho de Almería un «referente mundial».

«Almería desde el minuto cero ha sido un auténtico laboratorio de innovación», ha incidido el fundador de la compañía puntera en la industria auxiliar que produce más de 700.000 colmenas y que, tras 18 años de andadura, tiene un fuerte impacto internacional sin abandonar nuevos retos, como la lucha contra el parvispinus.

La fundadora del medio digital 'esdecirdiario.es', Sheila Hernández, ha agradecido el reconocimiento de la institución provincial con la Medalla de lo Social por su labor como periodista, que siempre fue su «sueño» y consiguió gracias al apoyo de su familia. Visiblemente emocionada, ha narrado cómo inició su perfil en Instagram para dar lugar a un periódico online dirigido a los jóvenes que llega cada mes a más de 50 millones de lectores.

El acto ha arrancado en el exterior del Pabellón con el izado de la Bandera de la Provincia de Almería, con el himno de España interpretado por la banda de música de Adra, y el descubrimiento de la placa conmemorativa del evento. Las autoridades y los homenajeados han accedido al pabellón entre los aplausos del público para asistir a la actuación de José del Tomate y Jose Carlos Hanza, quienes han abierto el acto institucional y han amenizado la gala, conducido por David Baños.