ALMERÍA

El joven en prisión por el crimen de Antonio Campos condujo durante horas su vehículo con el cadáver en el maletero

La investigación señala además algún contacto antes del crimen entre la víctima y el encarcelado, entre los que existía algún tipo de relación previa

Levantan el secreto de sumario por el asesinato del funcionario Antonio Campos en El Ejido

Calle Mirasol del El Ejido donde encontraron el cádaver en el maletero de un coche. A la derecha, una imagen de Antonio Campos
R. Pérez

R. Pérez

Almería

El joven de 23 años investigado por el asesinato del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Antonio Campos, y que permanece en prisión provisional, estuvo durante horas conduciendo el vehículo de la víctima por diferentes puntos del municipio, cuando esta ya había fallecido. ... Finalmente, dejó el coche estacionado junto a una nave hortofrutícola en la pedanía ejidense de San Agustín, con el cuerpo oculto en el maletero.

