El joven en prisión por el crimen de Antonio Campos condujo durante horas su vehículo con el cadáver en el maletero

El joven de 23 años investigado por el asesinato del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Antonio Campos, y que permanece en prisión provisional, estuvo durante horas conduciendo el vehículo de la víctima por diferentes puntos del municipio, cuando esta ya había fallecido. ... Finalmente, dejó el coche estacionado junto a una nave hortofrutícola en la pedanía ejidense de San Agustín, con el cuerpo oculto en el maletero.

Así se desprende de la documentación incorporada al caso, en la que la autopsia preliminar sitúa la hora aproximada de la muerte de Campos en torno a las 2.00 horas de la madrugada del domingo 28 de septiembre. Posteriormente, una cámara de seguridad registró el paso del vehículo conducido por H.H. a las 3.56 horas en San Agustín, según fuentes jurídicas.

Según el relato de su familiares, la víctima había salido de su domicilio en Berja alrededor de las 21.00 horas del sábado, con la intención de regresar para dormir en casa, ya que al día siguiente tenía previsto desplazarse a Granada con unos amigos para asistir a una procesión. El abogado de la acusación particular, Antonio Relaño, ha señalado que el sospechoso, detenido el 3 de octubre, estuvo circulando de manera errática por el término municipal de El Ejido durante cerca de 12 horas, quedando registrado en distintas cámaras.

El joven aparece fotografiado conduciendo el Volkswagen Passat blanco de la víctima a las 7.42 horas en San Agustín y alrededor de las 11.00 horas en el núcleo urbano de Las Norias de Daza. Más tarde, el vehículo llegó a la calle Mirasol de San Agustín, donde posteriormente fue localizado por los investigadores, cerca de las 11:40 horas. Las cámaras captan al sospechoso descendiendo del vehículo y permaneciendo fuera durante unos 30 minutos, antes de regresar y quedarse en el interior hasta las 12.37 horas, sin mover el coche, momento en el que vuelve a arrancar.

No retornó al lugar hasta las 15.01 horas, cuando abandonó definitivamente el turismo con el cuerpo en el maletero. Las autoridades hallaron el cadáver pasada la medianoche del lunes 29 de septiembre. Aunque se deduce que el cuerpo podría haber estado en el coche desde un primer momento, no se ha confirmado cuándo fue introducido allí.

El cadáver presentaba entre cuatro y seis golpes en la cabeza producidos por un objeto contundente, lo que provocó un traumatismo craneoencefálico mortal. Además, se halló maniatado y junto a objetos personales, mientras que el teléfono móvil apareció en la parte trasera del vehículo.

Las diligencias reflejan también que existieron contactos entre la víctima y el detenido en días previos al crimen, lo que apunta a algún tipo de relación todavía sin concretar. Con estos datos, el abogado descarta el robo como móvil principal, ya que las pertenencias de Campos estaban intactas. No obstante, continúan analizando los movimientos bancarios. La acusación particular confía en que el análisis de llamadas y mensajes esclarezca la relación entre ambos. Asimismo, solicitará nuevas pruebas de ADN para determinar cuántas personas podrían haber viajado en el coche y si Campos llegó a defenderse.