Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

José Antonio García Alcaina asume la presidencia de la Diputación de Almería tras la dimisión de Javier Aureliano García

El nuevo presidente apuesta por el municipalismo, la igualdad entre territorios y presenta el proyecto 'Objetivo Almería Un Millón' para luchar contra la despoblación

La UCO desconoce la procedencia del dinero en efectivo que utilizaba el expresidente de la Diputación de Almería

El nuevo presidente de la Diputación de Almería recibe los aplausos en el salón de plenos
El nuevo presidente de la Diputación de Almería recibe los aplausos en el salón de plenos
R. Pérez

Almería

La Diputación Provincial de Almería inicia una nueva etapa política tras la detención y posterior dimisión de su anterior presidente, Javier Aureliano García, en el marco de la segunda fase del denominado 'Caso Mascarillas'. El pleno extraordinario celebrado este lunes ha proclamado como nuevo presidente ... a José Antonio García Alcaina, hasta ahora vicepresidente tercero y diputado de Deportes, único candidato presentado por el Partido Popular y elegido con mayoría absoluta.

