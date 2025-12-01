José Antonio García Alcaina asume la presidencia de la Diputación de Almería tras la dimisión de Javier Aureliano García

La Diputación Provincial de Almería inicia una nueva etapa política tras la detención y posterior dimisión de su anterior presidente, Javier Aureliano García, en el marco de la segunda fase del denominado 'Caso Mascarillas'. El pleno extraordinario celebrado este lunes ha proclamado como nuevo presidente ... a José Antonio García Alcaina, hasta ahora vicepresidente tercero y diputado de Deportes, único candidato presentado por el Partido Popular y elegido con mayoría absoluta.

La sesión ha estado presidida por el presidente en funciones, Ángel Escobar, quien ha permanecido al frente de la institución desde que se produjeron las detenciones. Previamente al nombramiento, han tomado posesión de sus actas como nuevas diputadas provinciales la concejal del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, y la concejal del Ayuntamiento de Níjar, María José Herrada, ambas del PP.

Tras recibir la vara de mando, García Alcaina ha asegurado que centrará los 19 meses restantes de legislatura en el contacto directo con los alcaldes de la provincia. «Hoy me veo como alcalde, como alcalde de alcaldes», ha afirmado, recalcando que su prioridad será el municipalismo y el apoyo a los ayuntamientos, especialmente del mundo rural. «He querido que hoy estuvieran presentes el mayor número posible de alcaldes, porque como representantes del municipalismo siempre van a tener prioridad», ha señalado

El nuevo presidente ha reconocido que han sido «semanas complicadas» y ha agradecido la fortaleza del equipo de Gobierno y el trabajo de los funcionarios durante los días marcados por la investigación judicial. También expresó su confianza en que las personas investigadas puedan demostrar su inocencia. «La Diputación no se ha parado en ningún momento. Ha seguido prestando servicios y trabajando por mejorar la calidad de vida de los almerienses», ha afirmado.

García Alcaina, alcalde de María, ha subrayado su identidad como regidor de un pequeño municipio: «Hoy toma posesión uno de vosotros, un alcalde más, un alcalde de pueblo. Seguiré viviendo a 180 kilómetros, en María de 1.198 habitantes, de donde me siento profundamente orgulloso». Ha añadido que su nombramiento supone una clara apuesta de su partido por el municipalismo, el mundo rural y los alcaldes que trabajan por sus vecinos durante todo el año.

Entre los grandes anuncios de su intervención destacó el lanzamiento del proyecto 'Objetivo Almería Un Millón', una iniciativa para impulsar el crecimiento de los 103 municipios de la provincia con el objetivo de alcanzar el millón de habitantes. «Un vecino de Bayárcal debe tener los mismos servicios que uno de Terreros. Vamos a trabajar sin descanso por la igualdad entre territorios», ha concluido, asegurando que el nuevo ejecutivo tiene «ganas, ilusión, capacidad y el mejor equipo» para afrontar esta nueva etapa.

Con motivo de la instalación del Belén provincial en el Patio de Luces del edificio del Palacio Provincial, el acto se ha realizado en el Salón de Plenos, con aforo reducido y sin presencia de medios de comunicación en este espacio. Solo han entrado familiares del nuevo presidente, y de las nuevas diputadas provinciales, así como el resto de diputados y alcaldes de la provincia.