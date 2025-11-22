Suscríbete a
ABC Premium

CULTURA

John Rhys-Davies, el inolvidable Sallah de 'Indiana Jones', premiado en la gala de clausura el Festival de Cine de Almería

Las películas 'Ciudad sin sueño' y 'Forastera' han sido reconocidas por el jurado en el certamen de ópera prima

Adriana Ugarte inaugura el Festival de Cine de Almería como gran protagonista

Estas son las nuevas estrellas del Festival de Cine de Almería: Eduard Fernández, John Rhys Davies, Adriana Ugarte y Leo Harlem

John Rhys-Davies, el inolvidable Sallah de &#039;Indiana Jones&#039;, premiado en la gala de clausura el Festival de Cine de Almería
ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha puesto este sábado el broche de oro a una semana dedicada al séptimo arte. La gala de clausura, presentada por Cayetana Guillén Cuervo, y amenizada en esta ocasión por la música en ... directo de 'Veintiuno', ha reunido a más de 200 profesionales de la industria audiovisual española. Entre los nombres destacados que desfilaron por la alfombra azul se encontraban Alberto Caballero, Alberto Rodríguez, Ana Arias, Carlos Bardem, Eduardo Casanova, Javier Cámara, Macarena Gómez, Víctor Clavijo, Javier Rey, Daniel Guzmán, Andrea Duro y, cómo no, John Rhys-Davies, uno de los grandes protagonistas de la noche.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app