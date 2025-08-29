Un incendio en Bédar y Lubrín obliga al desalojo de vecinos y activa el nivel 1 de emergencia El Infoca ha desplazado a la zona 11 grupos de bomberos forestales y cinco autobombas

La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de emergencia por un incendio forestal que afecta a los términos municipales de Bédar y Lubrín, en la provincia de Almería. El fuego ya ha provocado el desalojo de cinco personas en esta zona de la Sierra de los Filabres.

El servicio de atención de incendios forestales de Andalucía (Infoca) ha desplazado a la zona 11 grupos de bomberos forestales y cinco autobombas, según ha informado a través de su perfil de la red social X.

🔴 #IFLubrín (Almería). Incendio ACTIVO.



ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS:

👩‍🚒11 grupos de bomberos forestales, técnico de extinción, 3 técnicos de operaciones, técnico supervisión, encargado, agente de medio ambiente

🚒5 autobombas

🚑UMIF

📡Unidad de Meteorología

Bomberos de Levante pic.twitter.com/7WVRQNip3l — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 29, 2025

El consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido precaución a las personas que están en las proximidades del fuego. «Si estás en la zona sigue indicaciones de la Agencia de Emergencias», ha escrito en X.

🔴 Activamos la fase de emergencia, situación operativa 1, del @Plan_INFOCA por el incendio forestal declarado en

#IFLubrín en los términos municipales de #Bedar y #Lubrín, en #Almería



Si estás en la zona, mucha precaución. Sigue indicaciones de operativos #EMA. pic.twitter.com/3EAMuCRAvi — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 29, 2025

Nivel 1 de emergencia

El nivel 1, que se ha elevado a las 05,46 horas de este viernes por el fuego en el Paraje de las Cubillas, de Lubrín, se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

En este caso, el operativo ha procedido al desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos, en Bédar.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona 11 grupos de especialistas, cinco vehículos y cinco técnicos, pero se incorporan también medios aéreos. Sobre el terreno también se encuentra la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 23,00 horas de este pasado jueves y de inmediato alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca que desplazó medios de inmediato. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Efectivos del servicio provincial de Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía también se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado.

También el Ayuntamiento de Lubrín, durante la noche, ha dado cuenta del origen del incendio y ha explicado el aviso al 112 desde el inicio de su declaración, según el perfil de Facebook del consistorio.