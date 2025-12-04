El hombre detenido por la muerte de un niño de 4 años en Garrucha tenía una orden de alejamiento de la madre

El hombre detenido en relación con la muerte violenta de un menor de cuatro años en Garrucha (Almería) tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre del niño, quien también ha sido arrestada. Ambos mantenían una relación sentimental, según han confirmado fuentes ... de la investigación.

El detenido no es el padre biológico del menor, cuya figura paterna se encuentra fuera de la provincia de Almería. El cuerpo del pequeño fue localizado en la noche de este miércoles, alrededor de las 23.30 horas, en una playa de Garrucha, en el límite con el municipio de Mojácar, frente a una gasolinera. Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención de la madre y del hombre.

Horas antes, sobre las 20.10, los servicios de emergencia habían recibido el aviso por la desaparición del menor en circunstancias extrañas, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

La investigación permanece bajo secreto para determinar el grado de implicación de cada uno de los detenidos. La madre del menor, aunque empadronada en Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio del Levante almeriense.

Las primeras indagaciones apuntan a una muerte violenta, a la espera de que la autopsia confirme las causas exactas del fallecimiento. Como muestra de duelo, el Ayuntamiento de Garrucha ha declarado este jueves día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio a partir de las 13.00 horas.