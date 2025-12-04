Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

El hombre detenido por la muerte de un niño de 4 años en Garrucha tenía una orden de alejamiento de la madre

Familiares alertaron de la desaparición del menor y su madre, que también ha sido detenida, horas antes de localizar el cadáver del pequeño en una playa

Posible parricidio en Garrucha: detienen a la madre de un niño de cuatro años muerto en la playa

Zona de Garrucha en la que encontraron el cuerpo sin vida del niño
Zona de Garrucha en la que encontraron el cuerpo sin vida del niño ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El hombre detenido en relación con la muerte violenta de un menor de cuatro años en Garrucha (Almería) tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre del niño, quien también ha sido arrestada. Ambos mantenían una relación sentimental, según han confirmado fuentes ... de la investigación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app