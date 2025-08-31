Suscríbete a
ALMERÍA

Hallado el cadáver de una mujer ahogada en una piscina de Vícar

La mujer, de unos 40 años, ha sufrido un ahogamiento en una piscina ubicada en la zona residencial de La Envía

Una ambulancia del 061
Una ambulancia del 061

S. A.

Almería

Una mujer de aproximadamente 40 años ha sido hallada sin vida este fin de semana tras sufrir un ahogamiento en una piscina ubicada en la zona residencial de La Envía, en el municipio almeriense de Vícar, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Según ha detallado el Instituto Armado, fue alertado de la presencia de una persona inconsciente en el agua. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

Por el momento, no se ha establecido ninguna vinculación con otros hechos y todo apunta a un accidente. La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

