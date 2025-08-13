El Gobierno prevé el AVE entre Almería y la frontera francesa en 2027, aunque no estará finalizado el Corredor Mediterráneo

Un mes de agosto más, en una acción que ya se ha convertido en tradición después de varios años, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado las obras del AVE en la provincia de Almería. En esta ocasión ha asegurado que el Gobierno espera que en 2027 sea posible viajar en tren de alta velocidad desde Almería hasta la frontera francesa «sin pasar por Madrid y sin transbordos». No obstante, ha matizado que esto no implica que el Corredor Mediterráneo esté completamente finalizado para esa fecha, ya que algunos elementos, como el túnel pasante de Valencia, se demorarán por modificaciones del proyecto que buscan preservar la huerta valenciana.

Durante su visita a las obras del Viaducto de Los Feos, en el tramo Los Arejos-Níjar de la futura línea de alta velocidad Murcia-Almería, Puente ha estado acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de ADIF, Pedro Marco. El viaducto, con 906 metros de longitud, 17 vanos y 16 pilas de hasta 40 metros, está ejecutado al 97% y cuenta con una inversión de 33,6 millones de euros. Esta infraestructura es la más larga de los 11 viaductos de este tramo de 17,8 kilómetros, cuyo grado de ejecución de la plataforma alcanza el 85%, con un coste total de 165 millones de euros.

Puente ha destacado que el proyecto representa un ejemplo del «talento y la capacidad de la ingeniería española al servicio del desarrollo del país» y ha reiterado el compromiso de que el AVE llegue definitivamente a la estación de Almería, beneficiando a más de medio millón de personas en menos de media hora, cifra que ascenderá a 700.000 al extender el radio a una hora.

El ministro ha subrayado que la línea de alta velocidad Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, permitirá que el 97% de los habitantes del eje mediterráneo viva a menos de una hora de una estación de alta velocidad. Actualmente, el 82% del Corredor Mediterráneo está ejecutado o en proceso de ejecución, con un ritmo aproximado de 1.300 millones de euros al año, de los cuales el 20% corresponde a Almería.

Entre las inversiones destacadas, Puente ha recordado que desde noviembre de 2023 se han destinado más de 460 millones de euros en la provincia, incluyendo 289 millones para alta velocidad en 2024, frente a los 10 millones de 2017. También ha puesto de relieve mejoras en carreteras y accesos estratégicos, como el Puerto de Almería, enlaces de Viator, Roquetas y la A-7, destacando que estas actuaciones mejoran movilidad, seguridad vial y calidad de vida de los usuarios.

El ministro ha advertido que algunos elementos, como el túnel de Valencia, funcionarán inicialmente como «fondo de saco», obligando a reiniciar la marcha hacia Castellón tras la parada, pero ha asegurado que una vez en servicio ahorrarán tiempo, molestias y mejorarán la operativa. Puente ha reconocido que no es partidario de dar fechas exactas, aunque confía en que cualquier retraso será mínimo y ha remarcado que, «en términos de infraestructuras de este calibre, el 2027 está prácticamente a la vuelta de la esquina».