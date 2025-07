Gabriel Amat: «Jamás he criticado a los jueces y me abrieron más de 260 investigaciones»

Gabriel Amat (Albuñol, Granada, 1944) llegó a Roquetas de Mar a buscar fortuna. Y cuando tenía 200 empleados a su cargo, lo convencieron para dar el salto a la política. Tenía entonces 50 años y fue elegido alcalde de esta localidad almeriense. Ahora es ... uno de los decanos al frente de un ayuntamiento en España, cuando va a cumplir 81 años. Tres décadas en las que ha superado baches, denuncias, presidido el PP de Almería y la Diputación Provincial.

—¿Cómo han sido estos 30 años?

—Han sido duros, pero agradables. Es una satisfacción para una persona poder hacer algo para mejorar la calidad de vida de su pueblo. Ese ha sido el objetivo desde el 17 de junio de 1995. Cuando ese día me senté en el sillón estábamos en quiebra. Debíamos 6.500 millones de pesetas. Los primeros ocho años fueron durísimos, pero tuve la gran suerte de tener en el Gobierno de España a José María Aznar. Luego hemos tenido años duros de crítica y de falsas acusaciones. Volvería a hacerlo todo con mucho gusto, porque cuando has dado una vuelta por Roquetas, cuando ves que éramos y que somos... Cuando mi padre vino aquí en el 1954 Roquetas tenía 3.000 habitantes y cuando yo entré teníamos 30.000. Ahora estamos en 112.000.

—30 años son muchos, ¿cómo se consigue ganar tanto?

—Hay que conseguir que la gente confíe en ti. Siento que me quieren. Siento el cariño de la gente después de 30 años. Todo se ha conseguido con trabajo y servicio.

—¿Y qué queda por hacer?

—Falta mucho más. Ahora mismo tenemos empezado un gimnasio y una piscina cubierta. Ahí tenemos una zona grande que queremos hacer una ciudad deportiva y a poco a poco lo vamos haciendo. En Aguadulce, en la Rambla de San Antonio llevamos un puente que se están haciendo el proyecto. Hemos terminado hace poco una salida de la A-7 por la zona norte de Aguadulce, para que no tenga que ir la gente a El Parador. Se está haciendo un proyecto para una piscina cubierta en La Ventilla y se va a terminar el hospital. Y hay un convenio firmado con la Junta de Andalucía actual para hacer un nuevo edificio judicial. Lo hará el Ayuntamiento se lo alquila a la Junta de Andalucía. No podemos parar de dar servicios.

Es muy importante el desarrollo de Roquetas en una zona de tres millones de metros cuadrados para unir Aguadulce con Las Salinas. Eso sería fenómeno. Tenemos ahí 800.000 metros que lo único que tenemos son mosquitos. Ahí haríamos 400.000 metros para un campo de golf que no se construiría nada y sería una zona verde. Ya tendríamos dos. Los otros 400.000 metros para un parque. Bien cuidado y atendido. Además, hemos comprado 140.000 metros para cuatro campos de fútbol. La idea es que entre diciembre, enero y febrero, venga equipos de otros países como vienen a Málaga y como vienen a San Pedro del Pinatar en Murcia para sus pretemporadas. Ahí tenemos que buscar la forma de que fuera una clínica deportiva para atenderlos. Y nos hace falta es seguridad, porque tenemos mucha gente y algunas veces no hay capacidad suficiente con la Policía local. Y tenemos sobre 140 policías ya. Por lo tanto, eso es lo primero. Un cuartel o comisaría.

El alcalde durante la entrevista con ABC R.M. / Ayto. de Roquetas

—¿Cuáles fueron sus momentos más difíciles?

—Fueron cuando cogí la presidencia del Partido Popular de Almería. Aquí en la provincia prácticamente casi siempre ganaba el Partido Socialista. Cuando cogí la presidencia empezamos a ganar nosotros. Lo hicimos por trabajo y por estar encima de la gente. Solo teníamos entonces cinco o seis municipios que gobernábamos. Ahora mismo estamos gobernando en 60 y tantos de los 103 de Almería. Nosotros estamos gobernando ahora mismo casi el 90% de todos los ciudadanos de la provincia de Almería. Y en aquellos entonces me acuerdo que compatibilicé casi ocho años con la Diputación Provincial de Almería. La ganamos con 50 y tantos municipios. Yo puse detrás de mi despacho, en un pasillo que hay para conectar con el despacho del vicepresidente, un cartel con todos los municipios y tenía el Partido Popular en azul, el Partido Comunista en rojo, independiente de otro color... Era un poder mayoritario y no le gustó al Partido Socialista y a algunos de Izquierda Unida. Desde ese momento he tenido 17 años de acoso en los que he sufrido de todo.

—¿Cuántas denuncias ha tenido?

—A mí me han investigado diciendo que yo tenía una conexión con 200 y pico sociedades. Todas han sido investigadas. Todas y cada una. Y todas se han archivado. Me han hecho inspecciones de todo. A mí y a mi familia. Nos han hecho de todo. Ese tiempo he estado en calma, pero inquieto y apenado. Lo que más me ha dolido es lo de mi familia. Mi familia no tenía por qué pasar por todas esas investigaciones.

—¿Cómo fueron aquellas investigaciones sobre su familia?

—Había que investigar todo lo que tuviera que ver con Gabriel Amat. Todo y a todos se ha sido investigando, pero jamás he criticado a los jueces. Al contrario, les agradezco a todos su trabajo y su honradez, que yo confío en la Justicia. Otros políticos no confían cuando le toca. Yo sí. Confío en ella. Mira, ha quedado todo como debe de quedar. Me abrieron 260 procesos y todos se archivaron. Libre de todo.

—¿260?

—Sí, llegaron a abrir 260 y tantos, uno por cada empresa o persona investigada. Y todo archivado. Fueron desestimando. Al final dejaron tres piezas: una con 25, otra con 22 y otra con 15. Ahí ya laa investigaron una por una más en profundidad. La otra fue una investigación general. Hay de todo. Había gente que ni sabía quien era. Hay unos pintores en Adra que eran primos de mi mujer y parecía que era eran socios míos. Mi hermano Paco, el pobre que ya no está , mis cuñados, luego otros y otros más... Un político tiene que tener amistades con todo el mundo. Una cosa es amistades y otra es trato de favor. Es que esa es la diferencia. Una cosa es amistades y otra que tú hagas algo que no debas de hacer.

«Arenas supo en Roquetas que no iba a ser presidente de la Junta de Andalucía» Gabriel Amat durante la entrevista R.M / Ayto de Roquetas Javier Arenas llegaba con viento a favor y encuetas mayoría absoluta a las elecciones andaluzas de 2012, pero sabía que no iba a ser así desde meses antes en una conversación por telefóno desde Roquetas con Rajoy y con Gabriel Amat como testigo. «Teníamos mayoría absoluta en las encuestas, pero Mariano Rajoy que decíaque iba a bajar los impuestos, tuvo que subirlos para evitar el rescate de Europa», recuerda Amat, que narra que ese día Arenas estaba en Roquetas. «Recibió una llamada de Rajoy y cuando terminó la llamada yo lo vi de un color... Y le pregunté», asegura el alcalde. «Me ha dicho el presidente que o sube los impuestos y nosotros nos hemos dicho que íbamos a subirlos o que nos intervienen», recuerda que comentó Arenas. A eso Amat preguntó: «¿Y tú? ¿Qué le has dicho Javier? Dentro de cinco o seis meses tenemos las elecciones...». «Le he dicho que España está por encima de las elecciones», recuerda que contestó Arenas. «Supo aquí que no iba a ser presidente de la Junta», añade Amat. «Eso no lo hace el Partido Socialista, ni vivo ni muerto. No lo hace. Y sin embargo, Javier, con el trabajo que había hecho en Andalucía, lo hizo y perdimos cuatro o cinco escaños, que es lo poco que le faltó para gobernar con mayoría absoluta.

—Y con ese historial, ¿cómo ve a Pedro Sánchez y a su Gobierno?

—Eso es de vergüenza. Si eso nos estuviera pasando a nosotros, nos cogían y nos echaban a la calle a todo el mundo. Sin embargo, Pedro Sánchez aguanta como presidente del Gobierno. Es un verdadero disparate que tengamos un gobierno que pierda el prestigio en Europa. Eso nos está haciendo daño a todas las instituciones y a todo el país. No es normal. No es lógico que la Constitución para ellos no exista y que los presupuestos tampoco. Yo si no tengo una partida y tengo que hacer un pago, tengo un informe desfavorable de Intervención. No puedo hacerlo. ¿Y cómo lo está haciendo el presidente del Gobierno? Yo no puedo hacerlo en el Ayuntamiento de Roquetas y tengo un ayuntamiento económicamente mejor que tiene Pedro Sánchez a España. Porque Pedro Sánchez debe más que cuando cogió el Gobierno, después de todo lo que ha cobrado por la subida del IPC. Es un disparate más. Yo cogí un ayuntamiento en quiebra y lo tengo dentro de los tres o cuatro primeros de España que paga.

—¿Cómo es su balance?

—Deuda cero, pero gastamos más de lo que ingresamos por el uso de los remanentes. Los remanentes no puedo gastarlos en hacer inversiones. Pues hago un crédito y lo pago con ese dinero a final de año. Lo pago con remanentes que dice la ley que sí se puede. Ahora que se va a empezar el edificio judicial que cuesta 12 millones, pues tengo que tener las espaldas cubiertas. Si tienes inestabilidad presupuestaria tienes que o subir los impuestos o hacer menos. He estado 29 años sin subir los impuestos. Hasta el año pasado que fue obligatorio. El recibo de agua desalada pasó de cinco a 17 millones. Vamos a los tribunales. Si lo pierdo haré un convenio con ellos, pero no voy a subir el recibo a los vecinos de 50 a 250 euros sin pelear.

—¿Se volverá a presentar en 2027?

—Si estoy en condiciones sí. En el PP siempre harán lo que yo quiera, porque así me lo dicen, que yo haga lo que crea que tengo que hacer. Y lo tengo muy claro.

—Ahí se atisba mucho respeto desde su partido. ¿Cree que en el PP se valora la experiencia y las canas de gente como usted?

—En el PP de Andalucía noto un gran respeto a Gabriel Amat. En España los presidentes que ha habido, tanto José María Aznar como Mariano Rajoy y ahora Alberto Núñez Feijoó, me respetan y siento el cariño. Ya no por los años que tenga, sino por el trabajo y la defensa del Partido Popular. Eso tiene que contar, ya no solo la de Gabriel Amat, sino la todas aquellas personas que hemos abandonado nuestro trabajo por dedicarnos a la política. Cuando me metí de político tenía 200 personas trabajando para mí. Y fui poco a poco quitándolo. Y te metes, te metes, te metes... Es que todo no consiste en hacer negocios y ganar dinero. También es una gran satisfacción que puedas hacer cosas bonitas y agradables por los demás.