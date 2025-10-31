Suscríbete a
Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien no está confirmado aún este extremo

Campo de maniobras de la base militar de Viator en Almería
Campo de maniobras de la base militar de Viator en Almería

Una explosión registrada en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un muerto y un herido grave en la mañana de este viernes.

Fuentes del servicio unificado ... de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la deflagración que se ha producido minutos antes de las 11.00 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento.

