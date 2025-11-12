El episodio 200 de 'La que se avecina' que se ha rodado en el desierto de Almería: que solo podrá verse en cines este día

La serie 'La que se avecina' estrena su episodio número 200. Este capítulo ya se está emitiendo en primicia en algunas salas de cine, a la espera de su estreno oficial el próximo martes 18 de noviembre en la plataforma ... Amazon Prime.

En Andalucía, la cita en la gran pantalla será en todos los Yelmo Cines, repartidos por la cominudad autónoma. Las proyecciones están programadas para el 15 de noviembre, y las entradas ya se pueden comprar a través de la web o la app de Yelmo.

La popular comedia española con este capítulo arranca su decimosexta temporada, con un estreno semanal cada martes en la plataforma de contenidos, consolidándose como una de las series más longevas.

Un capítulo ambientado en el Oeste

Este episodio titulado 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura', es un wéstern con una trama casi sin lógica. El capítulo está inspirado en una historia del pleno oeste.

Según avanza el trailer, el pequeño pueblo de Mountpine View se enfrenta a un conflicto; en el que Tony Strong (Antonio Recio) es un peligroso forajido que liquida al sheriff de la ciudad, y el puesto cae de rebote en Amador, por lo que le da dos horas para irse del lugar si no quiere sufrir su ira.

Otras producciones grabadas en este desierto

Lo más curioso es el lugar donde se ha rodado una parte de este capítulo tan especial, ya que el reparto se desplazó a la provincia andaluza de Almería y el lugar elegido fue el Desierto de Tabernas, situado en la comarca almeriense de Los Filabres.

Este enclave ya ha acogido escenas de la serie 'Juego de Tronos' o 'The Crown' o de películas como 'Indiana Jones' o 'El bueno, el feo y el malo'. Además, fue el escenario del videoclip de la popular canción 'Cuando zarpa el amor' de Camela.