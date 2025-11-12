Suscríbete a
El episodio 200 de 'La que se avecina' que se ha rodado en el desierto de Almería: que solo podrá verse en cines este día

El capítulo en formato wéstern inaugura la decimosexta temporada

El episodio 200 de 'La que se avecina' se estrenará en este cine de Sevilla en noviembre: así puedes asistir

Sigue la sesión de control al Gobierno en directo

Escenario del episodio 200 de 'La que se avecina'
Irene Cuenca

La serie 'La que se avecina' estrena su episodio número 200. Este capítulo ya se está emitiendo en primicia en algunas salas de cine, a la espera de su estreno oficial el próximo martes 18 de noviembre en la plataforma ... Amazon Prime.

