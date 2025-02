Nueve horas de viaje desde Barcelona a 150 euros: el nuevo 'palo' de Renfe para Almería

La nueva opción de viaje Barcelona-Almería con enlace en Granada no ha sentado bien a los almerienses. Renfe ha puesto a la venta esta ruta mediante un billete integrado que combina un AVE con salida de la ciudad catalana a las 8:35 horas y un tren media distancia desde la capital nazarí que finaliza su trayecto a las 17:52 horas.

El viaje se acorta en tres horas, tiene una duración de nueve horas y un precio que casi se duplica hasta los 150 euros. Renfe defiende que este servicio, con un billete único, permite acortar distancias y facilitar los viajes entre las ciudades de Camp de Tarragona, Lleida y Zaragoza con Iznalloz, Guadix, Finaña, Gérgal y Gádor.

Para la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería no queda claro si «darle las gracias o no a Renfe por esta propuesta». El portavoz del colectivo, José Carlos Tejada, aclara que la nueva opción de viaje conlleva un recorrido de 1.433 kilómetros y el precio no es muy atractivo.

El trayecto inverso, de Almería a Barcelona, se mantiene con el tren convencional, alrededor de 860 kilómetros y doce horas y media de duración. A pesar de su largo viaje, uno de los más lentos de España, el coste del billete es más moderado, unos 78 euros.

La Mesa en Defensa del Ferrocarril exige que Almería tenga destinos directos y que Granada no se convierta en su nudo de comunicaciones. «No es una opción competitiva, desde el punto de vista de comodidad para el viajero va a suponer estar a golpe de transbordo y ya estamos cansados, más que hartos», ha dicho Tejada.

Actualmente solo existe un tren diario entre Almería y Barcelona, y viceversa. La conexión ferroviaria con Madrid sigue siendo deficiente con una salida al día desde la capital almeriense y dos de vuelta desde la capital de España, uno a través de Intercity y el segundo con un combinado de AVE con Media Distancia.

La capital más oriental de Andalucía sigue mantiene un déficit ferroviario sin precedentes. Desde diferentes sectores como la hostelería ha advertido del peligro que conlleva la situación para el turismo. Durante esta Navidad la ocupación no ha superado el 40% «por las malas comunicaciones», según han denunciado.

