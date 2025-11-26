Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

«¿Y lo nuestro qué?», «Estoy que no duermo»: la jerga del 'dentista' Javier García que le involucra en las supuestas mordidas en la Diputación de Almería

Los testimonios que recoge el auto de la UCO involucran al expresidente del organismo provincial, acusados de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos

El juez ve «conocimiento y participación» del expresidente de Diputación de Almería de la trama de comisiones

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier García, proclama su «inocencia»: «La verdad siempre prevalecerá»

Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería
Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Un grupo de Whatsapp llamado Naranjito, como la mascota del Mundial de Fútbol del 82. Constantes alusiones (absurdas) a las visitas al dentista: «Te vas a poder cambiar la piñata entera»; «tengo las muelas picadas por tu culpa»; «yo también me tengo que ... hacer una limpieza»... Y« la inquietud y nerviosismo» de los interlocutores, con un interés «desmedido»: «¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo», «esto es salvar nuestra vida», «no duermo, estoy muy nervioso». Este cóctel ha sido el detonante para que la Justicia tomara medidas en Almería, con el fin de desmadejar una trama de presunto corrupción en las entrañas de la Diputación provincial, y que viene perfectamente reflejado en el auto del juez Eduardo Martínez Gamero.

