«¿Y lo nuestro qué?», «Estoy que no duermo»: la jerga del 'dentista' Javier García que le involucra en las supuestas mordidas en la Diputación de Almería

Un grupo de Whatsapp llamado Naranjito, como la mascota del Mundial de Fútbol del 82. Constantes alusiones (absurdas) a las visitas al dentista: «Te vas a poder cambiar la piñata entera»; «tengo las muelas picadas por tu culpa»; «yo también me tengo que ... hacer una limpieza»... Y« la inquietud y nerviosismo» de los interlocutores, con un interés «desmedido»: «¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo», «esto es salvar nuestra vida», «no duermo, estoy muy nervioso». Este cóctel ha sido el detonante para que la Justicia tomara medidas en Almería, con el fin de desmadejar una trama de presunto corrupción en las entrañas de la Diputación provincial, y que viene perfectamente reflejado en el auto del juez Eduardo Martínez Gamero.

Los testimonios que recoge el auto de la UCO involucran al expresidente de la Diputación de Almería en las supuestas mordidas que han provocado su salida, la del vicepresidente y ayer mismo la del alcalde de Fines, todos ellos presuntamente implicados en un caso de corrupción en el poniente andaluz. ABC Andalucía ha tenido acceso al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que motivó los registros domiciliarios del pasado 18 de noviembre y las detenciones de Javier Aureliano García y del vicepresidente, Fernando Giménez.

Unos arrestos que vienen motivados porque existen sospechas la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El 'dentista' de la trama

Es en ese grupo de whatsapp anteriormente mencionado donde se fraguan las operaciones que a tenor del juez pueden ser delictivas, y por ello aprueba tanto los registros domiciliarios, la incautación de bienes y la interceptación de las comunicaciones. En él conversan Javier Aureliano (entonces presidente de la Diputación), Fernando Giménez (vicepresidente) y Óscar Liria (exvicepresidente). Se menciona como clave un emoticono de un diente o muela, por parte de García, a las 20:53 horas del día 8 de abril de 2020, tan solo tres minutos más tarde de la fecha de firma del Decreto del contrato público de adjudicación del material sanitario a la empresa de don Kilian López -Azor Corporate-. Según el juez instructor, este «indicio es demoledor y simboliza la importancia del papel que ejercía don Javier Aureliano en el entramado delictivo».

¿Un diente? Así es. Ya desde 2018, dos años antes de que se produjera la presunta mordida por la compra de mascarillas en plena pandemia (abril de 2020), las autoridades detectan que estas tres personas utilizan un «lenguaje encriptado o en clave» con continuas referencias odontológicas. «Esperaba poder ir al dentista», «te vas a poder cambiar la piñata entera», «tengo las muelas picadas por tu culpa ... he pedido cita al dentista para ir», »¿has encontrado la pieza que te tiene que implantar el dentista?», «me debes dinero tu...necesito empastarme dos o tres muelas... sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer»...

«Es muy llamativo», dice el juez, «que se utilicen términos relativos a la ortodoncia en un contexto totalmente desvinculado del anterior, pues el resto de la conversación versa sobre licitaciones públicas en trámite. Además, se usa esa terminología de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable«.

Cohecho, blanqueo y malversación

Precisamente, esa adjudicación a Azor Corporative está en el punto de mira, pues tal contratación «se produjo de forma ilícita -procedimiento sin publicidad», por «la ausencia de especialización en el ámbito sanitario de la empresa seleccionada», el «vínculo familiar entre el vicepresidente tercero de Diputación y el representante de la sociedad», Kilian López, y la «desproporción entre valores contables de la sociedad y el precio del contrato público». El suministro de mascarillas, monos de protección y guantes de nitrilo se llevó a cabo por un importante de dos millones de euros. Los investigadores han detectado sobrecostes de «945.327,61 euros», lo que representa «el 42,27% del importe destinado a adquirir material sanitario» y que, por parte «de la empresa Ligroup, se retorno está suma a una tercera sociedad, CORPFAM, controlada materialmente por los investigados».

El juez destaca el «interés desmedido, la inquietud y el nerviosismo» de Javier Aureliano García, con un «incesante intercambio de mensajes». «¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo», preguntaba el presidente de Diputación a Óscar Liria, en una conversación sobre Kilian. Giménez también mostraba esa impaciencia: «Esto no se nos puede escapar», a lo que Óscar contestaba, «esto es salvar nuestra vida». Fernando Giménez manifestaba «no duermo, estoy muy nervioso«, indicios que adquieren un gran valor al poner en conexión con los anteriores y posteriores.

Junto a estas conversaciones, la UCO resalta el «uso de dinero en efectivo» de Javier García, pese a ser empleado público. Una compra de un inmueble se lleva a cabo con ingresos en efectivo de 19.750 euros, desde cajeros situados en Roquetas de Mar y El Ejido. Esa cuenta bancaria reza a nombre de su hermana, «quien podría tener conocimiento y participación en el presunto delito de blanqueo de capitales». La Guardia Civil suma 20.000 euros más como contraprestación de una parcela ubicada en Rodalquilar, y la vivienda que pasa a adquirir en su totalidad el expresidente de Diputación, de una herencia de la que poseía el 25%. No se han localizado movimientos bancarios que justifiquen el abono del 75% del importante restante a sus hermanos.

Viajes a Madrid e Ibiza sin operaciones de cuentas

Hacen sospechar a la Benemérita diferentes viajes a Madrid e Ibiza, sin movimientos sufragados. «Se trataría de viajes de coste elevado, sufragados con dinero en efectivo y en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menos de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico ilícito».

«Jodido», le reconocía estar el propio Javier Aureliano García a Fernando Giménez cuando tenía que declarar en calidad de investigado.

La UCO profundiza en la relación con dos empresas, Pulconal y OYC Servicios Urbanos SL, que lograron la adjudicación de 16 y 17 contratos públicos respectivamente. En la primera, comenzó a tener participación Óscar Liria tan sólo cuatro meses después de ser nombrado vicepresidente tercero. No tenía ni actividad previa, ni maquinaria ni trabajadores para las obras. La segunda era una empresa familiar, del alcalde de Fines Rodrigo Sánchez y su hijo, y las conversaciones entre ambos pusieron en alerta a la UCO. Por ello, se tacha a ambas de practicar una «actividad ficticia y simulada» siendo la realidad el desarrollo «de una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos» aprovechando las relaciones tanto con Diputación el Ayuntamiento de Fines. «Esto implicaría que la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado».

Y todo ello «con el conocimiento, aquiescencia y participación»« del ya expresidente de Diputación, «Javier Aureliano García Molina». «Me sangran las encías, porque tengo sarro y no puedo comer». El emoticono del diente no puede ilustrar mejor estas supuestas mordidas, tal y como refiere el juez instructor con una notable acusación indiciaria. Javier García insiste en que es «inocente».