El comisionista de la Diputación de Almería con las mascarillas: «Han pegado un pepinazo»

La UCO apunta a que la trama que implica a cargos del PP en la institución «se repartió» 945.000 euros, el sobrecoste de la compra de material sanitario

La institución adjudicó más 400.000 euros en 16 obras menores al dueño de Azor Corporate antes del contrato de dos millones de las mascarillas

El responsable de la compra de mascarillas se jactaba de las mordidas: «Si no hubiera una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido...»

La UCO registró la Diputación de Almería este pasado lunes
J. J. Madueño y Antonio R. Vega

Los investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería sabían que el negocio del material sanitario en la pandemia era rentable. «Hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo a los precios de ... las mascarillas que no veas», apunta en un mensaje interceptado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el presunto comisionista de la trama, Kilian López, dueño de Azor Corporate Ibérica.

