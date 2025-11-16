Suscríbete a
SUCESOS

Detienen a un argelino que patroneaba una patera con 16 inmigrantes en Almería

Cada uno de los ocupantes de la embarcación había pagado 7.500 euros por hacer el trayecto desde la costa de Argelia hasta el litoral almeriense

Nueva tragedia migratoria en Andalucía: una persona muerta y 25 rescatados frente a las costas de Mojácar

Imagen de la patera interceptada remitida por la Policía Nacional
Imagen de la patera interceptada remitida por la Policía Nacional ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un ciudadano argelino acusado de dedicarse al transporte irregular de migrantes en patera. Además, sobre esta persona pesaban varias reclamaciones policiales y judiciales. Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, la intervención se produjo después ... de que una embarcación neumática de siete metros, procedente de Argelia, fuera interceptada mientras trasladaba a 16 personas.

