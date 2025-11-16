Detienen a un argelino que patroneaba una patera con 16 inmigrantes en Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un ciudadano argelino acusado de dedicarse al transporte irregular de migrantes en patera. Además, sobre esta persona pesaban varias reclamaciones policiales y judiciales. Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, la intervención se produjo después ... de que una embarcación neumática de siete metros, procedente de Argelia, fuera interceptada mientras trasladaba a 16 personas.

En total, viajaban trece hombres, dos mujeres y un menor en condiciones que ponían gravemente en riesgo su seguridad. Tras ser auxiliados, los ocupantes fueron trasladados al puerto de Almería y conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para activar el protocolo correspondiente.

Agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) llevaron a cabo diversas gestiones para identificar al responsable de la navegación desde la salida hasta la llegada a aguas españolas. Las pesquisas permitieron determinar que el detenido había ejercido como patrón durante toda la travesía y que había instruido al resto de migrantes para sostener que habían conducido de forma conjunta en caso de ser interceptados.

Los pasajeros declararon que habían pagado alrededor de 7.500 euros cada uno por el viaje clandestino, realizado en una embarcación sobrecargada y sin las mínimas condiciones de seguridad, lo que incrementó el riesgo al que fueron sometidos.

Durante el proceso de identificación, los agentes comprobaron que el arrestado tenía en vigor varias órdenes policiales y judiciales, entre ellas mandamientos de búsqueda, detención y medidas de ingreso en prisión emitidos por distintos órganos judiciales. La embarcación intervenida era una zódiac equipada con un motor de 60 caballos. Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia.